Nessuna reunion con Lionel Messi per Neymar: la stella del Santos firma un nuovo contratto e spera nel Mondiale

Neymar, che con 79 goal in 128 presenze è il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile, non gioca con la maglia della sua nazionale dal settembre 2023, quando ha subito un infortunio al legamento del ginocchio. Tuttavia, ha promesso di essere pronto per un altro tentativo di conquistare la gloria mondiale.

Recentemente ha dichiarato ai giornalisti: "Faremo tutto il possibile, anche l'impossibile, per riportare questa Coppa del Mondo in Brasile". Ha poi aggiunto, riguardo al suo contributo a questa impresa: "Se arriveremo in finale, prometto di segnare".

L'ex allenatore di PSG, Milan, Chelsea e Real Madrid Ancelotti ha lasciato aperta la porta a Neymar per un ritorno in Nazionale, ma ha ripetuto più volte che i sentimenti non influenzeranno le sue scelte.

A Neymar è stato chiarito che dovrà guadagnarsi il suo posto. Il tecnico italiano Ancelotti ha dichiarato: "Parliamo di Neymar, ma dobbiamo parlare anche degli altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori.

La lista definitiva la faremo dopo la data FIFA di marzo. Capisco molto bene che la gente sia molto interessata a Neymar. Voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno, sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar merita di esserci, se sta bene, se è migliore di qualcun altro, giocherà ai Mondiali. Non ho debiti con nessuno".