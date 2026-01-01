Pubblicità
Pubblicità
Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton

Nessuna reunion con Lionel Messi per Neymar: la stella del Santos firma un nuovo contratto e spera nel Mondiale

Neymar ha messo fine alle speculazioni che lo vedevano trasferirsi all'Inter Miami o tornare in Europa, accettando un nuovo contratto con il Santos.

Pubblicità

Decisione ormai presa da parte di Neymar; la stella brasiliana, che nel gennaio 2025 è tornato alle sue origini vestendo nuovamente la maglia del Santos, è pronto a firmare un nuovo contratto.

L'ex Barcellona rimarrà quindi nel club brasiliano nonostante i tanti rumors di queste settimane, con molte ipotesi sul suo futuro. 

Tra i motivi di questa scelta probabilmente anche la speranza di ricevere la chiamata da Carlo Ancelotti per il Mondiale 2026 che si giocherà in estate. 

  • IL NUOVO CONTRATTO DI NEYMAR

    Secondo Globo Esporte, Neymar ha un accordo con il Santos che lo terrà al Vila Belmiro fino al 31 dicembre 2026. A un certo punto sembrava che il 33enne fantasista fosse destinato ad affrontare una nuova sfida dopo essere diventato free agent.

    Tuttavia, attualmente sta seguendo un altro programma di riabilitazione, dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio, ed è felice di rimanere in un ambiente familiare che lo tiene vicino alla famiglia e agli amici.

    • Pubblicità
  • Neymar Brazil 2023Getty Images

    QUANTO COSTA NEYMAR AL SANTOS

    Mentre il Santos è comprensibilmente felice di vedere il suo capitano simbolo impegnarsi in un nuovo contratto, Globo riferisce che il suo ingaggio mensile costa al club quanto quello di "quattro o cinque giocatori titolari". Neymar ha anche un contratto per i diritti d'immagine con NR Sports che va ad aggiungersi al suo stipendio.

    Neymar ha accettato di rimanere dopo aver concluso la stagione 2025 in grande stile, aiutando il Santos a evitare la retrocessione. Dopo essere tornato da un infortunio al tendine del ginocchio a novembre, ha segnato cinque goal in sette partite, tra cui una tripletta contro il Juventude.

    Ci si chiedeva  se l'ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain avrebbe cercato un nuovo inizio in quello che è l'annno della Coppa del Mondo. Ha bisogno di giocare regolarmente per entrare nella rosa di Carlo Ancelotti per un altro torneo importante.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OBIETTIVO MONDIALE, NEYMAR CE LA FARÁ?

    Neymar, che con 79 goal in 128 presenze è il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile, non gioca con la maglia della sua nazionale dal settembre 2023, quando ha subito un infortunio al legamento del ginocchio. Tuttavia, ha promesso di essere pronto per un altro tentativo di conquistare la gloria mondiale.

    Recentemente ha dichiarato ai giornalisti: "Faremo tutto il possibile, anche l'impossibile, per riportare questa Coppa del Mondo in Brasile". Ha poi aggiunto, riguardo al suo contributo a questa impresa: "Se arriveremo in finale, prometto di segnare".

    L'ex allenatore di PSG, Milan, Chelsea e Real Madrid Ancelotti ha lasciato aperta la porta a Neymar per un ritorno in Nazionale, ma ha ripetuto più volte che i sentimenti non influenzeranno le sue scelte.

    A Neymar è stato chiarito che dovrà guadagnarsi il suo posto. Il tecnico italiano Ancelotti ha dichiarato: "Parliamo di Neymar, ma dobbiamo parlare anche degli altri giocatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con Neymar o senza Neymar, con altri giocatori o senza altri giocatori.

    La lista definitiva la faremo dopo la data FIFA di marzo. Capisco molto bene che la gente sia molto interessata a Neymar. Voglio chiarire che siamo a dicembre, i Mondiali sono a giugno, sceglierò la squadra che andrà ai Mondiali a maggio. Se Neymar merita di esserci, se sta bene, se è migliore di qualcun altro, giocherà ai Mondiali. Non ho debiti con nessuno".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Lionel Messi NeymarGOAL/Getty

    L'ILLUSIONE DELLA REUNION CON MESSI E SUAREZ

    Neymar ha molto da dimostrare, dato che ha saltato un totale di 89 partite da quando è passato all'Al-Hilal, squadra della Saudi Pro League, nel 2023. Uno sfortunato infortunio al legamento crociato anteriore ha portato alla rescissione del suo lucroso contratto in Medio Oriente, mentre altri problemi fisici lo hanno afflitto anche al Santos, la sua squadra di origine.

    Ha subito un altro intervento al ginocchio sinistro e si dice che stia lavorando con il famoso fisioterapista brasiliano Eduardo Santos, soprannominato "Dr Miracle" per aver aiutato in passato giocatori del calibro di Philippe Coutinho e Matheus Cunha a recuperare rapidamente da gravi problemi al ginocchio.

    Impegnandosi in questo progetto, Neymar, che era stato accostato a squadre italiane e della Premier League inglese, ha escluso una reunion con gli ex compagni del Barcellona Messi e Luis Suarez nell'Inter Miami, vincitrice della MLS Cup.

    Era stato suggerito che la loro leggendaria linea d'attacco "MSN" potesse essere ricostituita negli Stati Uniti, ma qualsiasi trasferimento nel sud della Florida è stato rinviato a tempo indeterminato. Neymar, tuttavia, ha molto da giocare nei prossimi 12 mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0