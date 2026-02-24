Newcatle-Qarabag, finalmente Tonali: il primo goal della sua storia europea

Sandro Tonali ricorderà per sempre alcuni numeri. 24/2/2026, 5 e 41. Ovvero la data del primo goal europeo, arrivato dopo cinque minuti di gioco contro il Qarabag e in particolare alla sua presenza continentale numero quaranta. Sì, l'ex Milan non aveva mai segnato in Champions o in Europa League e da tutta la carriera aspettava questa gioia, arrivata in una gara praticamente terminata già dopo 360 secondi.

Dopo il 6-1 in casa del Qarabag, il Newcastle è partito ancora più forte in terra britannica, tanto da segnare il vantaggio al 5' con Tonali e chiudere ulteriormente il discorso qualificazione qualche secondo dopo con il raddoppio di Joelinton, che ha chiuso a quadrupla mandata un passaggio del turno già ottenuto virtualmente nella prima gara dei playoff.

Tonali aveva giocato 29 partite con il Milan, di cui 11 in Europa League e 18 in Champions prima di passare al Newcastle. I bianconero aveva giocato tre gare di Champions League due anni fa, più sette in questo 2025/2026: all'ottava e alla quarantunesima totale, il goal tanto atteso.