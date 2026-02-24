Goal.com
Francesco Schirru

Newcatle-Qarabag, finalmente Tonali: il primo goal della sua storia europea

Sbloccando la gara contro il Qarabag, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, Tonali ha segnato il primo goal nella sua storia continentale: mai in rete con il Milan o con il Newcastle.

Sandro Tonali ricorderà per sempre alcuni numeri. 24/2/2026, 5 e 41. Ovvero la data del primo goal europeo, arrivato dopo cinque minuti di gioco contro il Qarabag e in particolare alla sua presenza continentale numero quaranta. Sì, l'ex Milan non aveva mai segnato in Champions o in Europa League e da tutta la carriera aspettava questa gioia, arrivata in una gara praticamente terminata già dopo 360 secondi.

Dopo il 6-1 in casa del Qarabag, il Newcastle è partito ancora più forte in terra britannica, tanto da segnare il vantaggio al 5' con Tonali e chiudere ulteriormente il discorso qualificazione qualche secondo dopo con il raddoppio di Joelinton, che ha chiuso a quadrupla mandata un passaggio del turno già ottenuto virtualmente nella prima gara dei playoff.

Tonali aveva giocato 29 partite con il Milan, di cui 11 in Europa League e 18 in Champions prima di passare al Newcastle. I bianconero aveva giocato tre gare di Champions League due anni fa, più sette in questo 2025/2026: all'ottava e alla quarantunesima totale, il goal tanto atteso. 

