Netflix FIFAGetty Images
Francesco Schirru

Netflix pigliatutto, dopo la Warner Bros anche FIFA: il nuovo gioco è in arrivo

In mezzo alle polemiche per l'acquisizione di Warner Bros, Netflix annuncia anche l'accordo con la FIFA, che da qualche anno non produce più i noti videogiochi, ora divenuti FC.

Mentre spettatori e addetti dei cinema si dicono preoccupati per il futuro della sala, in virtù dell'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix, la multinazionale statunitense dello streaming ha annunciato anche un altro importante accordo, stavolta con la FIFA: in arrivo un videogioco che comparirà proprio sul catalogo della piattaforma.

Da alcuni anni, come noto, la FIFA non è più alleata con EA Sports per produrre i noti videogiochi, ora chiamati semplicemente FC dopo essere stati per anni FIFA 22, 23 e così via. Si parla da tempo di un ritorno della FIFA nell'ambito dei videogiochi dopo la separazione con EA Sports e un primo passo è stato compiuto: l'accordo con Netflix è realtà.

Non si tratta, almeno per ora, di un videogioco che possa competere con FC sulle console, ma bensì un titolo per cellulare inserito all'interno di Netflix Games, settore della multinazionale che permette di utilizzare giochi e mini-giochi attraverso il proprio smartphone.

  • L'ANNUNCIO DI FIFA E NETFLIX

    "La collaborazione rappresenta una pietra miliare nell'impegno di FIFA verso l'innovazione nel settore dei videogame sul calcio" fanno sapere dalla FIFA dopo l'accordo raggiunto con Netflix, che permetterà ai giocatori di immergersi nel titolo prima dei Mondiali 2026.

    A sviluppare il gioco di calcio firmato Netflix-FIFA sarà Delphi Interactive, in attesa di capire se l'accordo porterà anche su PS5 e Xbox Series già nel corso del 2026.

  • I GIOCHI DI DELPHI INTERACTIVE

    Se Delphi Interactive non vi dice nulla, non siate sorpresi: si tratta di una casa di produzione che non ha all'attivo videogiochi, se non 007 First Light che verrà lanciato prossimamente e racconterà di un giovane James Bond.

    Il nuovo titolo della FIFA che sbarcherà su Netflix Games prima dei Mondiali 2026 sarà dunque il secondo, che darà delle indicazioni su ciò che Delphi potrà dare al mondo videoludico nei prossimi anni.

    "Delphi Interactive sta ridefinendo il modo in cui vengono realizzati i giochi AAA" si legge sul sito ufficiale. "Siamo gli architetti dietro 007 First Light con IO Interactive e l'azienda che guida il ritorno dell'amato gioco di simulazione FIFA. Il nostro modello combina la proprietà intellettuale più iconica al mondo con talenti creativi di alto livello e tecnologie all'avanguardia, basato su un profondo allineamento tra i partner e un approccio moderno e privo di rischi allo sviluppo e alla pubblicazione".

    "Delphi è intenzionalmente snella, veloce e senza compromessi sulla qualità. Crediamo che i giochi eccezionali siano creati da persone eccezionali con un forte istinto creativo, una chiara proprietà e la libertà di perseguire idee estremamente audaci, e che questo sia il futuro dell'intrattenimento interattivo di alta qualità".

  • QUANDO ARRIVA FIFA SU NETFLIX GAMES

    Non è ancora chiaro quando Netflix Games accoglierà il nuovo FIFA, ma questo dovrebbe arrivare nella prima metà del 2026.

    "La FIFA World Cup sarà l'evento culturale del 2026 e ora i fan potranno celebrare la loro passione portando il gioco direttamente nei propri salotti" le parole di Alain Tascan, presidente di Netflix Games. "Vogliamo riportare il calcio alle sue origini, con qualcosa a cui tutti possano giocare, semplicemente con il tocco di un pulsante".

    Probabilmente FIFA Netflix non sarà giocabile solamente da cellulare, ma anche in tv utilizzando lo smartphone come controller: per ora, però, non c'è nulla di certo.

  • LA WARNER BROS SU NETFLIX

    Cosa succederà alle sale cinematografiche in futuro? L'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix è stata giudicata negativamente da attori e registi, che vedono l'accordo come un enorme danno per il cinema. 

    Netflix, del resto, ha sempre avuto poca intenzione di proiettare i propri titoli in sala, se non in pochissimi cinema e in una manciata di giorni. I titoli di Warner Bros arriveranno in streaming però solamente nel giro di due anni, considerando tutti i controlli post acquisizione.

    Una volta sbarcata su Netflix, la produzione della Warner Bros avrà lo stesso destino di quella 'casa madre', con poche proiezioni e immediato streaming come accaduto con Knives Out 3 e Frankenstein di Del Toro? Gli amanti della sala si augurano di no.

