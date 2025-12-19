Netflix pigliatutto, dopo la Warner Bros anche FIFA: il nuovo gioco è in arrivo

Mentre spettatori e addetti dei cinema si dicono preoccupati per il futuro della sala, in virtù dell'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix, la multinazionale statunitense dello streaming ha annunciato anche un altro importante accordo, stavolta con la FIFA: in arrivo un videogioco che comparirà proprio sul catalogo della piattaforma.
Da alcuni anni, come noto, la FIFA non è più alleata con EA Sports per produrre i noti videogiochi, ora chiamati semplicemente FC dopo essere stati per anni FIFA 22, 23 e così via. Si parla da tempo di un ritorno della FIFA nell'ambito dei videogiochi dopo la separazione con EA Sports e un primo passo è stato compiuto: l'accordo con Netflix è realtà.
Non si tratta, almeno per ora, di un videogioco che possa competere con FC sulle console, ma bensì un titolo per cellulare inserito all'interno di Netflix Games, settore della multinazionale che permette di utilizzare giochi e mini-giochi attraverso il proprio smartphone.