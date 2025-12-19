Netflix pigliatutto, dopo la Warner Bros anche FIFA: il nuovo gioco è in arrivo

Se Delphi Interactive non vi dice nulla, non siate sorpresi: si tratta di una casa di produzione che non ha all'attivo videogiochi, se non 007 First Light che verrà lanciato prossimamente e racconterà di un giovane James Bond.

Il nuovo titolo della FIFA che sbarcherà su Netflix Games prima dei Mondiali 2026 sarà dunque il secondo, che darà delle indicazioni su ciò che Delphi potrà dare al mondo videoludico nei prossimi anni.

"Delphi Interactive sta ridefinendo il modo in cui vengono realizzati i giochi AAA" si legge sul sito ufficiale. "Siamo gli architetti dietro 007 First Light con IO Interactive e l'azienda che guida il ritorno dell'amato gioco di simulazione FIFA. Il nostro modello combina la proprietà intellettuale più iconica al mondo con talenti creativi di alto livello e tecnologie all'avanguardia, basato su un profondo allineamento tra i partner e un approccio moderno e privo di rischi allo sviluppo e alla pubblicazione".

"Delphi è intenzionalmente snella, veloce e senza compromessi sulla qualità. Crediamo che i giochi eccezionali siano creati da persone eccezionali con un forte istinto creativo, una chiara proprietà e la libertà di perseguire idee estremamente audaci, e che questo sia il futuro dell'intrattenimento interattivo di alta qualità".