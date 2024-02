Netflix, il Valencia si oppone al colosso streaming: non potrà entrare al Mestalla per il documentario su Vinicius

Dopo il caos per gli insulti a Vinicius della scorsa annata, il club ha detto all'ingresso di Netflix al Mestalla: "Passeremo come cattivi".

Il Valencia chiude le porte del Mestalla in faccia a Netflix. Il club spagnolo, infatti, ha detto no al colosso statunitense dello streaming, intenzionato a registrare dei filmati riguardanti il ritorno di Vinicius nello stadio valenciano dopo quanto accaduto nella passata annata.

Vinicius, infatti, era stato colpito pesantemente da razzismo, dando vita ad un deciso contrattacco nei confronti dei tifosi di casa: per il brasiliano questi erano intenti a chiamarlo 'Mono' (scimmia in spagnolo), mentre gli stessi si difesero parlando di 'Tonto' (scemo).

I tifosi del Valencia erao stati accusati non solo da Vinicius, ma anche da mister Ancelotti, pronto a parlare del Mestalla come pregno di razzisti. Intenzionato a documentare il ritorno del brasiliano, Netflix ha però ricevuto un sonoro no da parte della società.