Pio Esposito Dimarco InterGetty Images
Michael Baldoin

Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions? L'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt per evitare un risultato clamoroso

Le squadre italiane, tutte sconfitte nelle gare d’andata in trasferta, avranno il compito di ribaltare il risultato tra le mura amiche per evitare una storica disfatta europea.

Due serate per evitare di riscrivere la storia con un esito tremendamente negativo.

Tre match - Inter-Bodo/Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund - distribuiti nell’arco di 24 ore diranno se l’Italia rischia di non avere alcuna squadra agli ottavi di finale di Champions League.

Un evento mai accaduto nell’era moderna della competizione e che già nella scorsa stagione aveva visto una sola squadra arrivare tra le migliori 16, proprio l’Inter, che sarà la prima a scendere in campo per tentare la rimonta.

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    L'INTER PUÒ RIMONTARE CONTRO IL BODO/GLIMT

    Le principali speranze di vedere almeno una squadra italiana agli ottavi di finale sono riposte nell’Inter.

    La formazione di Chivu, nonostante il doppio svantaggio dell’andata, potrà beneficiare del fattore campo, con il Bodo/Glimt poco abituato a giocare su campi in erba naturale e con temperature più miti rispetto alla Norvegia.

    Quello che si è rivelato un enorme vantaggio per la squadra di Knutsen, abile a superare anche il Manchester City nel corso della prima fase davanti ai propri tifosi, può trasformarsi in un fattore decisivo in favore dei nerazzurri al ritorno.

    Occhio, però, a sottovalutare le capacità dei norvegesi, che a gennaio hanno battuto l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, dimostrando di sapersi adattare anche ad altri climi e terreni di gioco.

  • De Roon Atalanta Borussia DortmundGetty Images

    PIÙ COMPLICATA LA RIMONTA DELL'ATALANTA

    La seconda a scendere in campo sarà l’Atalanta, che nel tardo pomeriggio di mercoledì affronterà il Borussia Dortmund dopo lo 0-2 in Germania.

    I gialloneri stanno dimostrando uno stato di forma invidiabile: a febbraio hanno registrato quattro successi e un pareggio, proprio il più recente sul campo del Lipsia. In campionato occupano la seconda posizione, a otto punti dal Bayern Monaco.

    Per gli uomini di Palladino non sarà semplice: servirà una gara pressoché perfetta da parte di tutti, senza dimenticare assenze pesanti come quelle di De Ketelaere e Raspadori.

  • Galatasaray JuventusGetty Images

    ALLA JUVENTUS SERVE UNA VERA E PROPRIA IMPRESA

    A chiudere il programma del mercoledì sarà la Juventus, che tra le tre è quella con le minori chance di passare il turno.

    I bianconeri devono rimontare il 5-2 dell’andata e non arrivano all’appuntamento nelle migliori condizioni, reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Inter e soprattutto Como.

    Inoltre, alcuni giocatori chiave - come Bremer e Yildiz - convivono con acciacchi fisici e, contro una squadra compatta e di qualità come quella turca, servirà una serata indimenticabile per provare a ribaltare un risultato che, all’apparenza, sembra irrecuperabile.

  • I PRECEDENTI DELLE ITALIANE AGLI OTTAVI DI FINALE

    Non è la prima volta che le italiane incontrano difficoltà in Champions League. Nella scorsa stagione, infatti, tutte e tre le formazioni qualificate ai playoff - Atalanta, Milan e Juventus - sono state eliminate nel doppio confronto.

    In quell’occasione agli ottavi arrivò soltanto l’Inter, già qualificata al termine della fase a campionato, prima di avanzare fino alla finale contro il PSG.

    Il dato che sorprende, però, è che da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale nella competizione con l’attuale denominazione (Champions League) non è mai accaduto che nessuna squadra italiana accedesse a questo turno.

    Servirà dunque almeno una rimonta per evitare che questa ipotesi si concretizzi, in quello che sarebbe un altro duro colpo per il calcio italiano.

