Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions? L'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt per evitare un risultato clamoroso

Due serate per evitare di riscrivere la storia con un esito tremendamente negativo.
Tre match - Inter-Bodo/Glimt, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund - distribuiti nell’arco di 24 ore diranno se l’Italia rischia di non avere alcuna squadra agli ottavi di finale di Champions League.
Un evento mai accaduto nell’era moderna della competizione e che già nella scorsa stagione aveva visto una sola squadra arrivare tra le migliori 16, proprio l’Inter, che sarà la prima a scendere in campo per tentare la rimonta.