Nessuna squadra italiana agli ottavi di Champions? L'Inter cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt per evitare un risultato clamoroso

Non è la prima volta che le italiane incontrano difficoltà in Champions League. Nella scorsa stagione, infatti, tutte e tre le formazioni qualificate ai playoff - Atalanta, Milan e Juventus - sono state eliminate nel doppio confronto.

In quell’occasione agli ottavi arrivò soltanto l’Inter, già qualificata al termine della fase a campionato, prima di avanzare fino alla finale contro il PSG.

Il dato che sorprende, però, è che da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale nella competizione con l’attuale denominazione (Champions League) non è mai accaduto che nessuna squadra italiana accedesse a questo turno.

Servirà dunque almeno una rimonta per evitare che questa ipotesi si concretizzi, in quello che sarebbe un altro duro colpo per il calcio italiano.