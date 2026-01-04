Neres infortunato in Lazio-Napoli, cosa si è fatto? Esami e quando torna in campo

Le due reti segnate contro la Lazio nel primo tempo non permettono al Napoli di sorridere pienamente. All'Olimpico, infatti, Conte è stato costretto a sostituire una delle sue stelle principali, David Neres.
Infortunatosi nella ripresa, il brasiliano ha lasciato il posto a Mazzocchi tenendo i tifosi del Napoli in apprensione in attesa di buone nuove.
Miglior giocatore partenopeo nella Supercoppa Italiana vinta qualche giorno fa, l'esterno d'attacco aveva svoltato la sua annata da qualche mese, riuscendo a siglare sei goal da novembre a fine dicembre. Per questo un suo stop prolungato porterebbe enormi disagi a Conte, alle prese con una stagione in cui gli infortuni non si contano certo sulle dita di una mano.