Neres infortunato in Lazio-Napoli, cosa si è fatto? Esami e quando torna in campo

Il Napoli ha perso alcune partite anche con David Neres in campo, ma nella maggior parte dei casi il brasiliano è subentrato nei match con una sconfitta partenopea.

Contro Bologna, Milan, Manchester City e PSV, Neres ha giocato l'ultima parte di gara, mentre nelle sconfitte contro Udinese e Torino ha disputato l'intero match.

Il Napoli ha dimostrato di avere bisogno di Neres per dare qualcosa di più in attacco, ma anche per creare un miglior raccordo sulla fascia.