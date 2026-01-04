Pubblicità
SSC Napoli v Atalanta BC - Serie A
Francesco Schirru

Neres infortunato in Lazio-Napoli, cosa si è fatto? Esami e quando torna in campo

L'attaccante del Napoli è uscito durante la partita contro la Lazio: preoccupazione massima da parte dei tifosi dopo l'infortunio di David Neres.

Le due reti segnate contro la Lazio nel primo tempo non permettono al Napoli di sorridere pienamente. All'Olimpico, infatti, Conte è stato costretto a sostituire una delle sue stelle principali, David Neres.

Infortunatosi nella ripresa, il brasiliano ha lasciato il posto a Mazzocchi tenendo i tifosi del Napoli in apprensione in attesa di buone nuove.

Miglior giocatore partenopeo nella Supercoppa Italiana vinta qualche giorno fa, l'esterno d'attacco aveva svoltato la sua annata da qualche mese, riuscendo a siglare sei goal da novembre a fine dicembre. Per questo un suo stop prolungato porterebbe enormi disagi a Conte, alle prese con una stagione in cui gli infortuni non si contano certo sulle dita di una mano.

  • L'INFORTUNIO DI DAVID NERES

    David Neres si è accasciato a terra durante Lazio-Napoli del 4 gennaio, senza nessun tipo di contrasto precedente. Un problema alla caviglia sinistra ha necessitato un cambio immediato, con Mazzocchi inserito al suo posto.

    L'infortunio di Neres è avvenuto dopo un passaggio.

  • GLI ESAMI DI NERES

    David Neres si sottoporrà agli esami di routine nella giornata di lunedì 5 gennaio, così da determinare il tipo di infortunio e quando potrà tornare in campo.

    Al momento per l’esterno offensivo del Napoli si parla di un trauma distorsivo alla caviglia. 

  • QUALI PARTITE SALTA E RITORNO

    Solamente nei prossimi giorni il Napoli farà luce sui tempi di recupero di David Neres e quante partite dovrà saltare.

    I tifosi sono in apprensione, considerando quanto l'attaccante abbia dimostrato di essere fondamentale per la stagione del Napoli.

  • COSA HA DETTO CONTE

    Antonio Conte, tecnico del Napoli, non ha ancora commentato l'infortunio di David Neres: lo farà nelle prossime ore.

  • IL NAPOLI SENZA NERES

    Il Napoli ha perso alcune partite anche con David Neres in campo, ma nella maggior parte dei casi il brasiliano è subentrato nei match con una sconfitta partenopea.

    Contro Bologna, Milan, Manchester City e PSV, Neres ha giocato l'ultima parte di gara, mentre nelle sconfitte contro Udinese e Torino ha disputato l'intero match.

    Il Napoli ha dimostrato di avere bisogno di Neres per dare qualcosa di più in attacco, ma anche per creare un miglior raccordo sulla fascia.

