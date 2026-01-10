Cresce l'attesa per il big match della 20esima giornata che vedrà il Napoli di Antonio Conte fare visita all'Inter, domenica sera, per la supersfida in programma a San Siro.

L'ultimo turno di campionato ha allungato a 4 il gap di punti tra le due squadre, con l'Inter che, battendo il Parma, ha approfittato del passo falso del Napoli che, al 'Maradona', non è andato oltre il 2-2 in rimonta contro il Verona.

Per Antonio Conte, tuttavia, i punti da recuperare sui nerazzurri non sono l'unico pensiero: a tenere in ansia il tecnico salentino è anche la situazione relativa alle condizioni fisiche di David Neres.