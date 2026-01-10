Pubblicità
Michael Di Chiaro

Neres in forte dubbio: chi gioca titolare in Inter-Napoli se il brasiliano non recupera

La presenza del brasiliano contro l'Inter rimane un'incognita: Conte studia le soluzioni alternative.

Cresce l'attesa per il big match della 20esima giornata che vedrà il Napoli di Antonio Conte fare visita all'Inter, domenica sera, per la supersfida in programma a San Siro.

L'ultimo turno di campionato ha allungato a 4 il gap di punti tra le due squadre, con l'Inter che, battendo il Parma, ha approfittato del passo falso del Napoli che, al 'Maradona', non è andato oltre il 2-2 in rimonta contro il Verona.

Per Antonio Conte, tuttavia, i punti da recuperare sui nerazzurri non sono l'unico pensiero: a tenere in ansia il tecnico salentino  è anche la situazione relativa alle condizioni fisiche di David Neres.

  • NERES RIMANE IN DUBBIO

    David Neres, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia, resta in forte dubbio per il grande confronto in programma a San Siro.

    Conte proverà fino all'ultimo a recuperarlo ma è chiaro che non verrà corso alcun tipo di rischio visto che comunque siamo soltanto al giro di boa del campionato e sostanzialmente della stagione. Di conseguenza in casa azzurra non verranno corsi inutili rischi.

  • CHI GIOCA SE NERES NON RECUPERA?

    Se Neres non dovesse recuperare, Conte potrebbe schierare Spinazzola esterno offensivo nel tridente con Politano e Hojlund, con uno tra Olivera o Gutierrez che andrebbe a presidiare il binario di sinistra nel 3-4-3 impostato dal tecnico salentino.

  • L'ALTERNATIVA

    Quella di Spinazzola alto, però, non è la sola opzione a disposizione di Conte: l'allenatore leccese potrebbe infatti puntare su Lang a completamente del tridente. Da non escludere c'è anche una scelta più conservativa, ovvero con l'aggiunta di un difensore: Beukema, pienamente recuperato, o Buongiorno potrebbero dunque puntare a una maglia.

    Qualora Conte dovesse optare per l'inserimento di un altro centrale, ecco che Di Lorenzo si allargherebbe a tutta fascia sulla destra, con Politano esterno offensivo e con Lango, conseguentemente, in panchina.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI CON O SENZA NERES

    CON NERES

    • (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

    SENZA NERES

    • (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera/Gutierrez; Spinazzola, Elmas; Hojlund
    • (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.
    • (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Spinazzola
    • (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Spinazzola
