Nemmeno in panchina: perché Francisco Conceiçao non giocherà Polonia-Portogallo

Polonia vs Portogallo

Il talento della Juventus è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Varsavia: resta a disposizione per la Scozia.

Francisco Conceiçao è sin qui stato una delle più belle novità proposte dal calcio italiano in questo inizio di stagione.

Il talento portoghese della Juventus è reduce da una partita, quella contro il Cagliari, nella quale ha rimediato un’espulsione per doppia ammonizione che gli costerà un turno di stop in campionato, ma prima di questo passo falso aveva sempre ottimamente impressionato quando chiamato in causa.

I numeri dicono che in tre partite di Serie A ha totalizzato 162’ (ha saltato due gare per infortunio) scanditi da un goal al quale va aggiunto un altro (accompagnato anche da un assist) messo a segno nella sfida di Champions League vinta con il Lipsia.

Le prestazioni proposte con la Juve, gli sono valse la convocazione per le sfide di Nations League contro Polonia e Portogallo, tuttavia a Varsavia per lui non ci sarà sicuramente spazio.