Nel Botafogo Campione della Libertadores ci sono anche vecchie conoscenze della Serie A

Il Botafogo fa la storia vincendo la Coppa Libertadores, schierando anche giocatori che sono passati in Italia tra alti e bassi.

Il Botafogo attendeva una giornata così da sempre. La squadra brasiliana ha conquistato la Coppa Libertadores per la prima volta nella storia, riuscendo a superare l'Atletico Mineiro nella finalissima del 30 novembre. Tanti i protagonisti del team verdeoro, tra cui l'allenatore Artur Jorge, lusitano che dopo aver guidato il Braga a lungo ha scelto la squadra brasiliana riuscendo a diventare subito leggenda.

In squadra idoli del Botafogo da anni, ma anche novità come l'argentino Thiago Almada, riuscito a vincere il Mondiale qatariota nel 2022 ed ora anche la Libertadores.

Nella squadra di Rio de Janeiro nomi come Jefferson Savarino, il bomber Junior Santos e sì, anche vecchi elementi passati in Serie A, chi per una sola annata e chi invece per diverse stagioni riuscendo ad entrare nel cuore dei tifosi.