N'Dicka, niente Roma-Lazio: costretto a saltare il Derby, paga il cartellino contro il Lecce

Il difensore di De Rossi salterà il Derby contro la Lazio: cartellino giallo e stop di N'Dicka per il prossimo turno di campionato.

Il primo giallo di Lecce-Roma è anche il più pesante. Evan N'Dicka, infatti, sarà costretto a saltare l'atteso Derby capitolino del prossimo turno dopo l'ammonizione subita al Via del Mare.

Il difensore di De Rossi, infatti, era tra i quattro giallorossi diffidati a rischio squalifica per la stracittadina della 31esima giornata: insieme a lui anche l'infortunato Azmoun, al pari di Llorente e Huijsen.

Niente Lazio per N'Dicka dunque, che lascerà un posto scoperto in difesa. Già assente a lungo a inizio anno in virtù della Coppa d'Africa, il centrale ivoriano (Campione in patria lo scorso febbraio) potrà tornare in campo solamente nel 32esimo turno.