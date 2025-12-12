Ndicka in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Quando torna a Roma

Come il compagno El Aynaoui, anche Ndicka dovrà rispondere alla chiamata della propria rappresentativa. Il difensore ivoriano, infatti, parteciperà alla Coppa d'Africa al via il 21 dicembre e che si concluderà un mese più tardi.
La sua Costa d'Avorio riuscirà ad arrivare in fondo? Si vedrà, ma intanto la Roma dovrà rinunciare al suo centrale titolare fino a quando il team sarà presente nel torneo di scena in Marocco.
Ndicka salterà la partita contro la Juventus del 20 dicembre, ma non solo: il ritorno a Roma potrebbe essere effettivo solamente dopo diverse gare di Coppa d'Africa, fino a un massimo di sette.