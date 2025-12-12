Pubblicità
ndicka roma 2025 26 esulta 2 1Getty
Francesco Schirru

Ndicka in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Quando torna a Roma

Non solo El Aynaoui, la Roma deve rinunciare a Ndicka causa Coppa d'Africa: il rientro dipenderà dal cammino della Costa d'Avorio nel torneo di scena a dicembre e gennaio.

Come il compagno El Aynaoui, anche Ndicka dovrà rispondere alla chiamata della propria rappresentativa. Il difensore ivoriano, infatti, parteciperà alla Coppa d'Africa al via il 21 dicembre e che si concluderà un mese più tardi. 

La sua Costa d'Avorio riuscirà ad arrivare in fondo? Si vedrà, ma intanto la Roma dovrà rinunciare al suo centrale titolare fino a quando il team sarà presente nel torneo di scena in Marocco.

Ndicka salterà la partita contro la Juventus del 20 dicembre, ma non solo: il ritorno a Roma potrebbe essere effettivo solamente dopo diverse gare di Coppa d'Africa, fino a un massimo di sette.

  • QUANTE PARTITE SALTA NDICKA?

    • Como?
    • Juventus
    • Genoa
    • Atalanta?
    • Lecce?
    • Sassuolo?
    • Torino (Coppa Italia)?
    • Torino
  • LE PARTITE DI GENNAIO

    Ndicka potrebbe far ritorno a Roma solamente per la penultima partita di Europa League contro lo Stoccarda, prevista il 22 gennaio. 

    Nelle tre settimane precedenti, le prime del 2026, il difensore potrebbe essere impegnato con la Costa d'Avorio nella fase ad eliminazione diretta della Coppa d'Africa, il che renderebbe Gasperini privo di Ndicka per sfide come quelle contro Atalanta, Lecce e Sassuolo.

    A gennaio la Roma giocherà due volte contro il Torino (Coppa Italia e Serie A), ma Ndicka potrebbe non esserci in caso di qualificazione alle semifinali.

  • UN MINIMO DI 3, UN MASSIMO DI 7

    La Roma dovrà rinunciare a Ndicka per tre/quattro partite (dipenderà dalla decisione sul Como), ma potrebbe dover fare a meno del difensore ivoriano fino a un massimo di 7, ovvero in caso di qualificazione alle semifinali della Coppa d'Africa, con conseguente disputa di una tra la finalissima e la finalina terzo-quarto posto.

    Qualora arrivi in semifinale, Ndicka giocherà una delle due finali, per poi tornare in Italia in vista della sfida contro lo Stoccarda del 22 gennaio, valida per il fondamentale penultimo turno del girone di Europa League.

  • IL SOSTITUTO DI NDICKA

    Chi giocherà nella Roma fino al ritorno di Ndicka? Gasperini potrebbe proporre Celik nella retroguardia a tre, mentre Ghilardi e Ziolowski rappresenterebbero le principali alternative.

    La Roma non interverrà sul mercato per un sostituto di Ndicka, considerando l'avvio della finestra invernale quando l'ivoriano sarà in procinto di tornare in giallorosso.

