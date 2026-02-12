Goal.com
Mateo Retegui ItaliaGetty Images
Claudio D'Amato

Nations League 2026/2027, come funzionano Lega e Girone dell'Italia? Regolamento, calendario e partite

Tutto sul nuovo cammino dell'Italia nella prossima edizione della Nations League: il format, in quale Lega gioca, le gare in programma e come funziona.

Luci e attese sono tutte rivolte verso i Playoff Mondiali, ma nel frattempo la UEFA si è portata avanti sorteggiando i Gironi delle Leghe che caratterizzeranno la Nations League 2026/2027.

Protagonista, naturalmente, anche l'Italia: gli azzurri devono immergersi nel dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord del 26 marzo a Bergamo, crocevia che consentirebbe alla nostra Nazionale di giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondo del 2026 contro Galles o Bosnia, senza però dimenticare gli impegni futuri che li vedranno scendere in campo anche in altre competizioni.

In quale Lega della prossima Nations League giocherà l'Italia? Come funziona?

  • LA LEGA DELL'ITALIA NELLA NATIONS LEAGUE 2026/2027

    L'Italia, anche nell'edizione 2026/2027 della Nations League, farà parte della Lega A.

    Non essendo testa di serie al sorteggio, gli azzurri - inseriti in seconda fascia - hanno pescato una squadra della prima fascia (la Francia), una della terza (il Belgio) ed una della quarta (la Turchia).

  • REGOLAMENTO NATIONS LEAGUE 2026/2027: COME FUNZIONA LA LEGA A DELL'ITALIA

    La Lega A prevede 4 gironi da 4 Nazionali ciascuna, per un totale di 16 squadre: l'Italia, nel sorteggio, è stata inclusa nel Gruppo 1.

    Le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B.

  • LE PARTITE DELL'ITALIA NELLA NATIONS LEAGUE 2026/2027

    Ogni Nazionale, dunque anche l'Italia, nel proprio cammino della fase a gironi della Nations League 2026/2027 giocherà 6 partite, di cui 3 in casa e 3 in trasferta, contro le tre avversarie incluse nel proprio Gruppo.

  • CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2026/2027: QUANDO GIOCA L'ITALIA?

    Di seguito, ecco il calendario della Nations League 2026/2027 con le date (ancora da definire con precisione) in cui giocherà l'Italia:

    • 1ª giornata: 24-26 settembre 2026
    • 2ª giornata: 27-29 settembre 2026
    • 3ª giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026
    • 4ª giornata: 4-6 ottobre 2026
    • 5ª giornata: 12-14 novembre 2026
    • 6ª giornata: 15-17 novembre 2026
    • Quarti di finale: 25-30 marzo 2027
    • Spareggio Lega A/Lega B: 25-30 marzo 2027
    • Fase finale: 9-13 giugno 2027
