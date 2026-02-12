Nations League 2026/2027, come funzionano Lega e Girone dell'Italia? Regolamento, calendario e partite

Luci e attese sono tutte rivolte verso i Playoff Mondiali, ma nel frattempo la UEFA si è portata avanti sorteggiando i Gironi delle Leghe che caratterizzeranno la Nations League 2026/2027.

Protagonista, naturalmente, anche l'Italia: gli azzurri devono immergersi nel dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord del 26 marzo a Bergamo, crocevia che consentirebbe alla nostra Nazionale di giocarsi l'accesso alla Coppa del Mondo del 2026 contro Galles o Bosnia, senza però dimenticare gli impegni futuri che li vedranno scendere in campo anche in altre competizioni.

In quale Lega della prossima Nations League giocherà l'Italia? Come funziona?