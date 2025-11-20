Nasri è tornato a giocare a calcio con la squadra turca dell'Antalyaspor nella stagione 2017-18, dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City, mentre il suo rapporto con il Siviglia si è interrotto e non gli è stato offerto un ritorno in Spagna. Ha giocato solo otto volte in Turchia prima di un breve periodo con il West Ham nella stagione successiva, per poi ricongiungersi con l'ex compagno di squadra del City Vincent Kompany all'Anderlecht per il 2019-20, l'ultimo anno della sua carriera prima di ritirarsi un anno dopo all'età di 34 anni.
In diverse occasioni, Nasri ha indicato il fiasco dei Drip Doctors come la ragione per cui i suoi giorni da calciatore erano ormai contati.
"Ero in vacanza con la mia famiglia. Mi sono ammalato, avevo un virus. Non uscivo dalla mia stanza, soffrivo di vomito, forti mal di testa, ero svuotato", ha detto Nasri a L'Equipe nel 2019. "Ho chiamato un amico e gli ho chiesto di trovarmi un medico. Non ci è riuscito. Mi ha detto: 'C'è una clinica, ti rimetterà in sesto'. Soprattutto perché sarei tornato a Siviglia entro due giorni.
"Ho detto OK. Non conoscevo le regole. E questo, tra l'altro, dovrebbe servire da lezione a tutti i giovani giocatori, per leggere attentamente le regole antidoping, per prestare davvero attenzione, perché tutto può andare in una direzione completamente diversa. Ad essere sincero, non pensavo che ne sarebbe venuto fuori nulla. Questa donna è venuta a farmi una flebo di vitamine. Mi ha chiesto una foto, ho detto di sì, per me non avevo fatto nulla di male.
"Ero dell'idea che non si trattasse di un prodotto dopante, andava bene. Posso promettere che non mi sono mai dopato? Sì, ho consegnato i documenti, non c'era nessun prodotto dopante".
L'esilio di Nasri dal Siviglia lo ha anche profondamente turbato, poiché riteneva che il suo calo di forma nella seconda metà della stagione 2016-17 fosse dovuto alla minaccia incombente di una squalifica per doping.
"Ero distrutto perché pensavo che sarei stato squalificato per due anni. Non volevo più giocare dopo quello", ha detto su Instagram nel 2020. "Ho anche detto a Sampaoli di lasciarmi fuori, ma lui voleva sempre che giocassi. Ero perso, ero ansioso e arrabbiato con tutto. Non lo mostravo in campo, ma il calcio per me era finito.
"Sampaoli mi voleva così bene che mi disse: 'Vieni nella nostra squadra, puoi bere, andare nei locali notturni, fare quello che vuoi e io ti coprirò le spalle. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel fine settimana'. In effetti, un fine settimana non potevo giocare e volevo tornare a casa per vedere la mia famiglia e lui si offrì di badare alla mia casa e al mio cane".
Dal nuovo Zidane, al prodigio dell'Arsenal, al vincitore del titolo del Man City, al salvatore del Siviglia e la vicenda social. Non si può dire che la carriera di Nasri sia stata noiosa.