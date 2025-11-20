Pubblicità
Samir Nasri e i Drip Doctors: la tempesta social più selvaggia nel mondo del calcio

Nato appena fuori Marsiglia da genitori algerini, era inevitabile che un calciatore elegante come Samir Nasri fosse paragonato al grande Zinedine Zidane. Quando fu ingaggiato dall'Arsenal nel periodo d'oro del "Wenger-ball", la scelta era perfettamente logica. Ecco un centrocampista offensivo di grande talento, capace di superare gli avversari con disinvoltura: perché non sarebbe dovuto diventare il futuro fuoriclasse dei Gunners?

Nasri è stato ingaggiato dal Manchester City nel 2011 e ha fatto parte della squadra che ha vinto il titolo della Premier League nell'ultima giornata di quella stagione, immortalato in una foto esilarante mentre festeggia con il connazionale francese e avversario del QPR Djibril Cisse al termine della partita. Tutto questo è successo prima che il fantasista compisse 25 anni, ma è stato l'apice di una carriera che in seguito è andata in declino.

Sebbene abbia realizzato presto il suo potenziale, Nasri non ha mai più raggiunto gli stessi livelli durante gli anni che avrebbero dovuto essere il culmine della sua carriera. Al contrario, quel capitolo sarà ricordato come uno dei più brutti.

Questa è la storia di Nasri, dei "Drip Doctors" e di una delle vicende online più folli che il calcio abbia mai visto...

    DECLINO ED USCITA

    Nasri è riuscito a rimanere relativamente indenne da infortuni nelle sue prime tre stagioni al City, prima di subire una serie di problemi diversi durante la stagione 2014-15. Un problema al tendine del ginocchio lo ha poi costretto a stare fuori per gran parte della stagione successiva, durante la quale ha dovuto sottoporsi a cure intensive per quello che avrebbe dovuto essere un recupero di routine.

    "La stima iniziale dei medici era che sarei stato fuori dai campi da gioco per quattro-sei mesi e il chirurgo mi ha detto la stessa cosa, ma sono già passati due mesi e il mio obiettivo è tornare in squadra per la pausa internazionale di marzo", dichiarò Nasri nel gennaio 2016. "A causa di questo infortunio ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico che ha comportato quasi 100 punti di sutura alla coscia. Il mio chirurgo mi ha detto che si trattava di un infortunio raro, poiché il muscolo si era staccato dall'osso e anche il tendine era staccato al 90% e doveva essere ricucito, quindi era qualcosa che non capita molto spesso".

    Quando è tornato in piena forma all'inizio della stagione 2016-17, era iniziata una nuova era. Pep Guardiola era stato nominato allenatore del City e Kevin De Bruyne era il creatore di gioco della squadra, lasciando un Nasri ormai esaurito a cercare opportunità altrove.

    RINATO

    Alla fine della finestra di mercato dell'estate 2016, Nasri è stato ceduto in prestito al Siviglia per una stagione. La squadra andalusa aveva appena nominato il quotato argentino Jorge Sampaoli come nuovo allenatore, intenzionato a creare una squadra per i puristi. Nasri era perfetto per questo.

    I media spagnoli hanno elogiato il debutto di Nasri, durante il quale ha percorso la seconda distanza maggiore nella vittoria per 2-1 contro il Las Palmas. Lo stile di gioco più lento della Liga si adattava bene a Nasri, la cui velocità era ormai quasi completamente compromessa. Quando era in forma, ovvero quasi sempre, il fantasista era sempre titolare, sia come numero 10 che come ala.

    Il Siviglia di Sampaoli è arrivato alla pausa natalizia della Liga al terzo posto in classifica, un posto sopra l'Atletico Madrid, finalista della Champions League. Anche parlare di una sorprendente corsa al titolo non sembrava così folle. Avevano sostanza e stile, anche se tenere il passo con le potenze del Real Madrid e del Barcellona si sarebbe rivelato un compito troppo difficile.

    Quell'inverno, però, la carriera di Nasri cambiò per sempre. E non in meglio.

  • LA CLINICA "DRIP DOCTORS"

    Nasri ha trascorso la pausa di metà stagione a Los Angeles, durante la quale ha visitato la clinica "Drip Doctors". Presumibilmente voleva sottoporsi a una semplice iniezione di vitamine, chiarendo in seguito di avere persino una prescrizione medica per la seduta dopo essersi ammalato. Alcune testimonianze sostengono che gli fosse stata consigliata dalla sua ex fidanzata, la dottoressa Sarabjit Anand, che lavorava nel Maryland.

    I Drip Doctors erano entusiasti di accogliere un nome come Nasri e volevano gridare al mondo che era stato da loro. Un tweet del 27 dicembre 2016 dal loro account ufficiale recitava: "Abbiamo fornito a [Nasri] una flebo di immunità per mantenerlo idratato e in perfetta salute durante la sua intensa stagione calcistica con il Siviglia". Era allegata una foto di Nasri con la fondatrice e CEO Jamila Sozahdah.

    Nasri tweet 0GOAL

    Sembrava tutto piuttosto insignificante. Se Nasri voleva andare a ricevere questo tipo di trattamento medico nel suo tempo libero, erano affari suoi. Ma poi si è scatenato il finimondo.

  • INTERNET NON DIMENTICA MAI

    In una serie di tweet che sono stati cancellati poco dopo la loro pubblicazione, Nasri - o almeno la persona che aveva accesso al suo account, sostenendo in seguito di essere stato hackerato - ha affermato di aver "ricevuto anche un servizio sessuale completo subito dopo". L'account ha definito Sozahdah etichettandola nei peggiori dei modi e in un altro post ha scritto: "Per favore, racconta al mondo anche dell'altro trattamento da concierge che la tua ragazza ti ha riservato subito dopo la flebo".

    Nasri tweet 1GOAL

    L'assurdità di questi post ha portato le persone a credere che Nasri non fosse in realtà la persona che scriveva questi tweet, con alcuni che hanno subito ipotizzato la possibilità di un amante vendicativo. In effetti, nelle settimane precedenti a questo episodio, Nasri avrebbe avuto dei problemi con la sua fidanzata con cui stava da quattro anni, Anara Atanes, che è stata la persona successiva ad essere coinvolta nei post.

    "Scusate ragazzi, dovevo solo far sapere al mondo che la mia ragazza Anara, che era con me in quel momento, aveva prenotato questa ragazza per farmi una flebo" e "All'arrivo Anara aveva lasciato la stanza e questa ragazza mi aveva chiesto il numero e di uscire con me quella sera. Poi ha continuato a darmi..." erano i tweet che seguivano, anche se alcuni di questi post venivano cancellati quasi subito dopo essere stati pubblicati. "Purtroppo il mio Twitter continua a cancellare i tweet. Ma volevo solo farvi sapere, ragazzi, che se siete nella zona di Los Angeles e vi sentite soli, mandate un messaggio a @DripDoctors".

    Nasri tweet 2GOAL

    Sembrava quindi esserci uno scambio di messaggi tra il proprietario dell'account e la persona che presumibilmente lo aveva hackerato. Nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, Nasri ha twittato: "Qualcuno ha hackerato il mio accout e ha cercato di diffondere voci false. Mi dispiace per tutte le persone coinvolte, chiedo scusa". A questo è seguito: "Tutto quello che ho detto era vero al 100%. La ragazza nella foto, Jamilah, è venuta nella mia camera d'albergo alle 3 del mattino e ha continuato con altri servizi... che non sono nel loro menu".

    A quel punto, l'account Drip Doctors ha pensato che fosse meglio smentire queste accuse. "L'account [di Nasri] è stato HACKERATO e i recenti tweet su @dripdoctors sono tutti FALSI, questo sarà confermato a breve. Grazie", recitava il loro tweet. Ma la persona dietro il profilo di Nasri ha avuto l'ultima parola sulla questione quella fatidica sera.

    Nasri tweet 3GOAL

    "Jamilah non è venuta al club e poi nella mia camera d'albergo alle 3 del mattino?", è stata la domanda posta dall'account di Nasri in risposta. "Sto solo cercando di promuovere il fantastico servizio di @DripDoctors e i servizi che ne conseguono...". è stato l'ultimo post della saga di quella notte.

    E se non credete che tutti questi tweet siano stati effettivamente pubblicati, potete comunque leggere questo articolo di GOAL con gli screenshot reali di quel momento. È successo davvero!

    CHI HA SCRITTO I TWEET?

    Ad oggi, sia Nasri che Atanes, dalla quale si è ufficialmente separato in seguito a questa vicenda, negano ogni responsabilità per i post. La sua ex fidanzata modella avrebbe poi dichiarato pubblicamente: "Non sono stata io. Se avrò qualcosa da dire, lo dirò con la mia bocca".

    Tuttavia, c'erano dei dubbi sulla dichiarazione di Atanes, date le sue passate indiscrezioni. Quando Nasri è stato escluso dalla rosa dei 23 giocatori della Francia per i Mondiali del 2014, lei ha scritto sui social media: "F*** Francia e f*** [Didier] Deschamps! Che allenatore di m***! Mettiamo le cose in chiaro! Non sono arrabbiata perché vedrò il mio ragazzo per 2 mesi... Penso solo che ci sia un certo livello di rispetto da avere!". Lo stesso centrocampista ha dovuto tranquillizzarla pubblicamente per questo sfogo, rispondendo: "Ti amo, non ti arrabbiare, la vita a volte è ingiusta. Devi solo accettarlo e affrontarlo".

    A prescindere da ciò, nessuno ha mai ammesso di aver causato la tempesta.

  • RISPOSTA UFFICIALE

    Naturalmente, Drip Doctors e il CEO Sozahdah non erano contenti di essere finiti sui giornali per tutti i motivi sbagliati. A pochi giorni dall'incidente hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale.

    "Jamila Sozahdah, fondatrice e CEO di Drip Doctors, è un'assistente medica certificata con una comprovata esperienza nella fornitura di immunoterapie salutari a una vasta clientela di alto livello", si legge nella dichiarazione, che nega le "false accuse".

    "La signora Sozahdah ha fondato Drip Doctors con due medici di prim'ordine nel loro campo e un team di infermieri qualificati, e insieme forniscono servizi sanitari professionali in tutta la California meridionale nella loro clinica nel centro di Los Angeles. Inoltre, Drip Doctors offre i propri servizi tramite visite a domicilio per clienti di alto profilo che richiedono la massima privacy.

    Drip Doctors ha sviluppato una gamma esclusiva di booster per clienti con esigenze senza compromessi in materia di salute, energia, bellezza e prestazioni atletiche. In qualità di orgogliosa amministratrice delegata di un'azienda fiorente e imprenditrice di successo, la signora Sozahdah aderisce a standard senza compromessi per la salute dei suoi clienti e il successo di Drip Doctors.

    "Questa settimana, la signora Sozahdah è stata coinvolta in uno sfortunato incidente che ha visto accuse diffamatorie inviate dall'account social media hackerato di Samir Nasri, dopo aver somministrato un trattamento standard alla star del calcio. La signora Sozahdah desidera affrontare direttamente questo sfortunato incidente di cyberbullismo: tutti i servizi di Drip Doctors sono servizi sanitari professionali, somministrati da un team di professionisti, e tutte le insinuazioni contrarie non sono altro che attacchi diffamatori.

    "Troppo spesso le donne sono vittime di molestie online e, per i cyber troll, le insinuazioni di scorrettezza sessuale sono un modo facile per rovinare la carriera di una donna di successo. Jamila Sozahdah e l'intero team di Drip Doctors sostengono i propri servizi medici professionali e rifiutano di essere vittime di bullismo. L'intero team non vede l'ora di continuare a fornire servizi medici all'avanguardia alla sua straordinaria clientela".

    COLPO DI SCENA FINALE

    Mentre Nasri doveva affrontare le conseguenze di questa straordinaria vicenda nella sua vita privata, l'accaduto ha attirato anche l'attenzione dell'Agenzia antidoping spagnola, preoccupata che il trattamento fosse in violazione delle norme dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

    E così è stato. Nel febbraio 2018 Nasri è stato squalificato per sei mesi, poi estesi a 18 mesi nell'estate dello stesso anno, anche se con effetto retroattivo a luglio 2017 e con la possibilità di tornare a giocare solo a novembre 2018.

    "Il calciatore Samir Nasri è stato giudicato colpevole di aver utilizzato un metodo proibito ai sensi della sottosezione M2, par. 2 dell'elenco delle sostanze proibite della WADA (Agenzia mondiale antidoping)", ha dichiarato all'epoca la UEFA. "In questo contesto, il CEDB (organismo di controllo, etica e disciplina) ha deciso di sospendere Samir Nasri per sei mesi per violazione del Codice mondiale antidoping e delle norme antidoping della UEFA".

    A questo punto, la carriera di Nasri era già fuori controllo. Nel marzo 2017, durante l'eliminazione del Siviglia dalla Champions League per mano del Leicester City, ha ricevuto un famigerato cartellino rosso per una presunta testata a Jamie Vardy, che ha segnato la fine della sua carriera ai massimi livelli.

    COME NASRI HA VISSUTO TUTTO

    Nasri è tornato a giocare a calcio con la squadra turca dell'Antalyaspor nella stagione 2017-18, dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City, mentre il suo rapporto con il Siviglia si è interrotto e non gli è stato offerto un ritorno in Spagna. Ha giocato solo otto volte in Turchia prima di un breve periodo con il West Ham nella stagione successiva, per poi ricongiungersi con l'ex compagno di squadra del City Vincent Kompany all'Anderlecht per il 2019-20, l'ultimo anno della sua carriera prima di ritirarsi un anno dopo all'età di 34 anni.

    In diverse occasioni, Nasri ha indicato il fiasco dei Drip Doctors come la ragione per cui i suoi giorni da calciatore erano ormai contati.

    "Ero in vacanza con la mia famiglia. Mi sono ammalato, avevo un virus. Non uscivo dalla mia stanza, soffrivo di vomito, forti mal di testa, ero svuotato", ha detto Nasri a L'Equipe nel 2019. "Ho chiamato un amico e gli ho chiesto di trovarmi un medico. Non ci è riuscito. Mi ha detto: 'C'è una clinica, ti rimetterà in sesto'. Soprattutto perché sarei tornato a Siviglia entro due giorni.

    "Ho detto OK. Non conoscevo le regole. E questo, tra l'altro, dovrebbe servire da lezione a tutti i giovani giocatori, per leggere attentamente le regole antidoping, per prestare davvero attenzione, perché tutto può andare in una direzione completamente diversa. Ad essere sincero, non pensavo che ne sarebbe venuto fuori nulla. Questa donna è venuta a farmi una flebo di vitamine. Mi ha chiesto una foto, ho detto di sì, per me non avevo fatto nulla di male.

    "Ero dell'idea che non si trattasse di un prodotto dopante, andava bene. Posso promettere che non mi sono mai dopato? Sì, ho consegnato i documenti, non c'era nessun prodotto dopante".

    L'esilio di Nasri dal Siviglia lo ha anche profondamente turbato, poiché riteneva che il suo calo di forma nella seconda metà della stagione 2016-17 fosse dovuto alla minaccia incombente di una squalifica per doping.

    "Ero distrutto perché pensavo che sarei stato squalificato per due anni. Non volevo più giocare dopo quello", ha detto su Instagram nel 2020. "Ho anche detto a Sampaoli di lasciarmi fuori, ma lui voleva sempre che giocassi. Ero perso, ero ansioso e arrabbiato con tutto. Non lo mostravo in campo, ma il calcio per me era finito.

    "Sampaoli mi voleva così bene che mi disse: 'Vieni nella nostra squadra, puoi bere, andare nei locali notturni, fare quello che vuoi e io ti coprirò le spalle. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel fine settimana'. In effetti, un fine settimana non potevo giocare e volevo tornare a casa per vedere la mia famiglia e lui si offrì di badare alla mia casa e al mio cane".

    Dal nuovo Zidane, al prodigio dell'Arsenal, al vincitore del titolo del Man City, al salvatore del Siviglia e la vicenda social. Non si può dire che la carriera di Nasri sia stata noiosa.

