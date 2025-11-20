In una serie di tweet che sono stati cancellati poco dopo la loro pubblicazione, Nasri - o almeno la persona che aveva accesso al suo account, sostenendo in seguito di essere stato hackerato - ha affermato di aver "ricevuto anche un servizio sessuale completo subito dopo". L'account ha definito Sozahdah etichettandola nei peggiori dei modi e in un altro post ha scritto: "Per favore, racconta al mondo anche dell'altro trattamento da concierge che la tua ragazza ti ha riservato subito dopo la flebo".

L'assurdità di questi post ha portato le persone a credere che Nasri non fosse in realtà la persona che scriveva questi tweet, con alcuni che hanno subito ipotizzato la possibilità di un amante vendicativo. In effetti, nelle settimane precedenti a questo episodio, Nasri avrebbe avuto dei problemi con la sua fidanzata con cui stava da quattro anni, Anara Atanes, che è stata la persona successiva ad essere coinvolta nei post.

"Scusate ragazzi, dovevo solo far sapere al mondo che la mia ragazza Anara, che era con me in quel momento, aveva prenotato questa ragazza per farmi una flebo" e "All'arrivo Anara aveva lasciato la stanza e questa ragazza mi aveva chiesto il numero e di uscire con me quella sera. Poi ha continuato a darmi..." erano i tweet che seguivano, anche se alcuni di questi post venivano cancellati quasi subito dopo essere stati pubblicati. "Purtroppo il mio Twitter continua a cancellare i tweet. Ma volevo solo farvi sapere, ragazzi, che se siete nella zona di Los Angeles e vi sentite soli, mandate un messaggio a @DripDoctors".

Sembrava quindi esserci uno scambio di messaggi tra il proprietario dell'account e la persona che presumibilmente lo aveva hackerato. Nel tentativo di dimostrare la sua innocenza, Nasri ha twittato: "Qualcuno ha hackerato il mio accout e ha cercato di diffondere voci false. Mi dispiace per tutte le persone coinvolte, chiedo scusa". A questo è seguito: "Tutto quello che ho detto era vero al 100%. La ragazza nella foto, Jamilah, è venuta nella mia camera d'albergo alle 3 del mattino e ha continuato con altri servizi... che non sono nel loro menu".

A quel punto, l'account Drip Doctors ha pensato che fosse meglio smentire queste accuse. "L'account [di Nasri] è stato HACKERATO e i recenti tweet su @dripdoctors sono tutti FALSI, questo sarà confermato a breve. Grazie", recitava il loro tweet. Ma la persona dietro il profilo di Nasri ha avuto l'ultima parola sulla questione quella fatidica sera.

"Jamilah non è venuta al club e poi nella mia camera d'albergo alle 3 del mattino?", è stata la domanda posta dall'account di Nasri in risposta. "Sto solo cercando di promuovere il fantastico servizio di @DripDoctors e i servizi che ne conseguono...". è stato l'ultimo post della saga di quella notte.

E se non credete che tutti questi tweet siano stati effettivamente pubblicati, potete comunque leggere questo articolo di GOAL con gli screenshot reali di quel momento. È successo davvero!