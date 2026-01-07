Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Napoli Verona Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Verona moviola, c'era il rigore per mano di Buongiorno e il fallo di Hojlund sul goal annullato? Cosa è successo e spiegazione

Rigore per il Verona nel primo tempo, check in occasione del 2-2 del Napoli e rete annullata: questi gli episodi da moviola più importanti della partita di Serie A.

Pubblicità

Avvio shock per il Napoli al Bentegodi. La squadra di Conte, infatti, è andato sotto di due reti, con Frere ad aprire il match (gran goal di tacco) e Orban a raddoppiare su calcio di rigore. 

Rigore che ha portato i social a esplodere, tra chi ha considerato il penalty giustissimo e chi invece non avrebbe mai assegnato il rigore. Un penalty polarizzante, considerando il modo in cui Buongiorno, difensore del Napoli, ha colpito il pallone.

Polemiche infuocate in casa Napoli anche a metà ripresa, dopo il goal del 2-2 annullato.

  • Buongiorno Verona NapoliDazn

    GIUSTO ASSEGNARE IL RIGORE?

    Al 23', con il Verona a sorpresa in vantaggio in virtù del colpo di tacco di Frese, Marchetti va al VAR per controllare un possibile tocco di mano da parte di Buongiorno.

    Valentini e Buongiorno a duello aereo, il giocatore del Napoli saltando colpisce effettivamente il pallone con la mano, con il braccio alto e staccato dal corpo: episodio al limite, ma ci poteva stare.

    Marchetti, dopo la revisione VAR, assegna il penalty per il Verona.

    • Pubblicità

  • GIUSTO ANNULLARE IL 2-2 DEL NAPOLI?

    Dopo il goal di McTominay, al minuto 72 il Napoli segna con il solito Hojlund il 2-2. La gioia del Maradona però dura due minuti, il tempo della revisione VAR.

    Richiamato, l'arbitro Marchetti annulla il goal del pareggio: il motivo è un fallo di mano da parte dello stesso Hojlund, ma dalle immagini tv non è ben chiara la dinamica che ha portato all'annullamento.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN ALTRO GOAL ANNULLATO

    Dopo i dubbi degli episodi Buongiorno e Hojlund, una sicurezza: in occasione della seconda rete annullata al Napoli al minuto 77 è netto il fuorigioco di Rrahmani sul goal di McTominay.

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Napoli crest
Napoli
NAP
0