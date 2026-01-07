Napoli-Verona moviola, c'era il rigore per mano di Buongiorno e il fallo di Hojlund sul goal annullato? Cosa è successo e spiegazione

Avvio shock per il Napoli al Bentegodi. La squadra di Conte, infatti, è andato sotto di due reti, con Frere ad aprire il match (gran goal di tacco) e Orban a raddoppiare su calcio di rigore.

Rigore che ha portato i social a esplodere, tra chi ha considerato il penalty giustissimo e chi invece non avrebbe mai assegnato il rigore. Un penalty polarizzante, considerando il modo in cui Buongiorno, difensore del Napoli, ha colpito il pallone.

Polemiche infuocate in casa Napoli anche a metà ripresa, dopo il goal del 2-2 annullato.