Napoli-Verona dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli sfida il Verona nella 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Walter Mazzarri sfida in casa il Verona di Marco Baroni nella 23ª giornata di Serie A. I partenopei, in lotta per un piazzamento europeo, sono noni in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, gli scaligeri, che si battono per non retrocedere, occupano invece il 16° posto a quota 18 con un cammino di 4 vittorie, 6 pareggi e 12 k.o.

Nei 30 precedenti in Serie A disputati in casa dei campani, questi ultimi conducono nelle statistiche con 20 successi, 8 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo successo dei gialloblù a Napoli risale a 40 anni fa: il 2 gennaio 1983 i veneti guidati da Osvaldo Bagnoli si imposero 1-2 sui partenopei di Bruno Pesaola grazie ad una doppietta di Pierino Fanna, che vanificò il sigillo finale di Claudio Pellegrini. Da allora in 18 partite ci sono state 13 vittorie azzurre e 5 pareggi.

Il Verona è reduce da 3 sconfitte consecutive in trasferta in questo campionato, mentre il Napoli non ha trovato il goal in 7 delle ultime 10 partite giocate nel torneo. Gli scaligeri vengono da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i partenopei hanno rimediato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 gare giocate.

Cyril Ngonge è il grande ex di questa sfida: il classe 2000 conta 34 gare e 11 reti con il Verona in Serie A (spareggio incluso) prima di trasferirsi al Napoli a gennaio, e risulta essere ancora il miglior marcatore stagionale dei veneti con 6 centri. I partenopei sono ancora orfani del bomber Victor Osimhen, autore di 7 reti in campionato quest'anno e attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.