Alisson Santos esultanza Napoli TorinoGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullati

Il Napoli consolida il terzo posto battendo il Torino con un goal per tempo: vantaggio di Alisson Santos, bis di Elmas. Casadei nel finale prova a riaprirla, ma ai granata non basta. Di nuovo in campo sia Anguissa che De Bruyne.

Terzo posto consolidato, Anguissa e De Bruyne ritrovati: il venerdì di Serie A al Napoli regala solo note liete, seppur con un po' di timore finale.

Gli azzurri battono 2-1 un Torino svegliato troppo tardi dall'inzuccata di Casadei, ma sterile dalle parti di Milinkovic-Savic e punito con un goal per tempo da Alisson Santos, integratosi a dovere nel gioco di Conte ed autore di assolo da sinistra verso destra e conclusione radente sul primo palo, nonché dalla girata di Elmas nella ripresa su sponda aerea di Politano (sì, avete capito bene).

I campioni d'Italia amministrano senza affanni ritmi e scenari del match, ma a ridosso del 90' vanno ko per merito del guizzo dell'ex Chelsea che fa riaffiorare vecchi fantasmi al Maradona. 

Il risultato invece non cambia più, col Napoli che a prescindere da ciò che farà la Roma sarà certo di conservare il gradino più basso del campionato. Per il Toro, di contro, un ko che obbliga a continuare a guardarsi le spalle da chi lotta per non retrocedere.

  • PAGELLE NAPOLI

    Elmas a tutto campo e goleador (7), Alisson Santos (7) la sblocca e semina il panico, Juan Jesus (6) non sbaglia nulla ma poi è responsabile di una marcatura generosa sulla rete di Casadei, bene sia Buongiorno che Olivera (6,5 e 6,5), Politano (6,5) riscatta una prova fin lì opaca con l'assist per il 2-0. 

    Gilmour (6,5) in palla, Hojlund (6) combatte senza però trovare lo spazio giusto per far male, per Anguissa (6) rientro senza forzare, pochi scampoli per un De Bruyne mostratosi comunque in buona forma.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Politano 6,5 (83' Mazzocchi sv), Elmas 7, Gilmour 6,5, Spinazzola 6,5 (69' Gutierrez 5,5); Vergara 6 (46' Anguissa 6), Alisson Santos 7 (79' De Bruyne sv); Hojlund 6 (83' Lukaku sv). All. Conte.

  • PAGELLE TORINO

    Casadei (7) prova a riaprirla, per Adams (6,5) ingresso con assist, Simeone e Zapata (5 e 5) annullati dalla retroguardia azzurra, Vlasic e Prati (6,5 ad entrambi) i più ispirati. 

    Serata no per Lazaro (5), Ebosse (5) si fa saltare facilmente da Alisson Santos in occasione del vantaggio, Paleari (6,5) non è reattivo sull'1-0 ma tiene in vita il Toro.

    VOTI TORINO (3-4-1-2): Paleari 6,5; Coco 5,5, Ismajli 5,5, Ebosse 5; Lazaro 5, Prati 6,5 (78' Anjorin sv), Gineitis 6 (67' Casadei 7), Obrador 5,5 (57' Pedersen 5,5); Vlasic 6,5, Zapata 5 (57' Adams 6,5), Simeone 5 (67' Kulenovic 5,5). All. D'Aversa.

  • TABELLINO NAPOLI-TORINO

    NAPOLI-TORINO 2-1

    Marcatori: 8' Alisson Santos (N), 68' Elmas (N), 87' Casadei (T)

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Politano 6,5 (83' Mazzocchi sv), Elmas 7, Gilmour 6,5, Spinazzola 6,5 (69' Gutierrez 5,5); Vergara 6 (46' Anguissa 6), Alisson Santos 7 (79' De Bruyne sv); Hojlund 6 (83' Lukaku sv). All. Conte.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6,5; Coco 5,5, Ismajli 5,5, Ebosse 5; Lazaro 5, Prati 6,5 (78' Anjorin sv), Gineitis 6 (67' Casadei 7), Obrador 5,5 (57' Pedersen 5,5); Vlasic 6,5, Zapata 5 (57' Adams 6,5), Simeone 5 (67' Kulenovic 5,5). All. D'Aversa.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T)

    Espulsi: nessuno

0