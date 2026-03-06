Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullati

Elmas a tutto campo e goleador (7), Alisson Santos (7) la sblocca e semina il panico, Juan Jesus (6) non sbaglia nulla ma poi è responsabile di una marcatura generosa sulla rete di Casadei, bene sia Buongiorno che Olivera (6,5 e 6,5), Politano (6,5) riscatta una prova fin lì opaca con l'assist per il 2-0.

Gilmour (6,5) in palla, Hojlund (6) combatte senza però trovare lo spazio giusto per far male, per Anguissa (6) rientro senza forzare, pochi scampoli per un De Bruyne mostratosi comunque in buona forma.

VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Politano 6,5 (83' Mazzocchi sv), Elmas 7, Gilmour 6,5, Spinazzola 6,5 (69' Gutierrez 5,5); Vergara 6 (46' Anguissa 6), Alisson Santos 7 (79' De Bruyne sv); Hojlund 6 (83' Lukaku sv). All. Conte.