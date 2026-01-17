Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati

Il Napoli non entusiasma, ma torna a vincere e batte 1-0 il Sassuolo.
A far sorridere gli azzurri - con Vergara al debutto da titolare - in un sabato sbiadito è Stanislav Lobotka, che dopo 7 minuti insacca di potenza una respinta di Muric su conclusione di Elmas e regala i 3 punti alla squadra di Conte, ancora squalificato e dunque nel 'gabbiotto' della tribuna del Maradona.
A stridere col successo dei campioni d'Italia, reduci da 3 pareggi di fila, oltre ad una prova poco brillante sono gli infortuni patiti in sequenza nella ripresa da Elmas (colpo alla testa), Rrahmani e Politano (per entrambi problemi muscolari).
I neroverdi tengono in apprensione la retroguardia partenopea ed escono da Fuorigrotta a testa altissima, mostrando ottime trame di gioco ed un'organizzazione tattica da applausi.
La classifica dei ragazzi di Grosso resta positiva, mentre il Napoli rimane a -6 dall'Inter vittoriosa nel primo pomeriggio.