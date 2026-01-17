Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati

Beukema (5) in crisi contro Laurienté, Juan Jesus (7) è un muro e dispensa carisma, Lobotka (7) segna e dirige il traffico, Vergara (6) parte bene e si muove nel modo giusto, ma poi pecca in cattiveria agonistica. Milinkovic-Savic (6,5) sicuro, Hojlund e McTominay (5,5 e 5,5) appannati e poco lucidi.

VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 5 (56' Politano 5,5), Rrahmani 6 (67' Buongiorno 6,5), Juan Jesus 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 5,5 Spinazzola 6; Vergara 6 (62' Mazzocchi 6,5), Elmas 6 (56' Lang 6); Hojlund 5,5. All. Conte (squalificato, in panchina il vice Stellini).