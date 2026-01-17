Pubblicità
Claudio D'Amato

Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati

Dopo 3 pareggi di fila un Napoli non brillante batte di misura il Sassuolo: match-winner Lobotka, ma neroverdi a testa altissima. Ko Elmas, Rrahmani e Politano.

Il Napoli non entusiasma, ma torna a vincere e batte 1-0 il Sassuolo.

A far sorridere gli azzurri - con Vergara al debutto da titolare - in un sabato sbiadito è Stanislav Lobotka, che dopo 7 minuti insacca di potenza una respinta di Muric su conclusione di Elmas e regala i 3 punti alla squadra di Conte, ancora squalificato e dunque nel 'gabbiotto' della tribuna del Maradona.

A stridere col successo dei campioni d'Italia, reduci da 3 pareggi di fila, oltre ad una prova poco brillante sono gli infortuni patiti in sequenza nella ripresa da Elmas (colpo alla testa), Rrahmani e Politano (per entrambi problemi muscolari).

I neroverdi tengono in apprensione la retroguardia partenopea ed escono da Fuorigrotta a testa altissima, mostrando ottime trame di gioco ed un'organizzazione tattica da applausi. 

La classifica dei ragazzi di Grosso resta positiva, mentre il Napoli rimane a -6 dall'Inter vittoriosa nel primo pomeriggio.

  • PAGELLE NAPOLI

    Beukema (5) in crisi contro Laurienté, Juan Jesus (7) è un muro e dispensa carisma, Lobotka (7) segna e dirige il traffico, Vergara (6) parte bene e si muove nel modo giusto, ma poi pecca in cattiveria agonistica. Milinkovic-Savic (6,5) sicuro, Hojlund e McTominay (5,5 e 5,5) appannati e poco lucidi.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 5 (56' Politano 5,5), Rrahmani 6 (67' Buongiorno 6,5), Juan Jesus 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 5,5 Spinazzola 6; Vergara 6 (62' Mazzocchi 6,5), Elmas 6 (56' Lang 6); Hojlund 5,5. All. Conte (squalificato, in panchina il vice Stellini).

  • PAGELLE SASSUOLO

    Laurienté (6,5) spina nel fianco degli azzurri, Lipani (6,5) ci prova con personalità, Idzes (6,5) tiene a bada Hojlund. Pinamonti (6) lavora per la squadra e flirta col goal in un paio di occasioni.

    VOTI SASSUOLO (4-3-3): Muric 5,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Doig 6 (81' Coulibaly sv); Lipani 6,5 (89' Moro sv), Matic 6, Vranckx 6 (54' Iannoni 6); Fadera 6 (81' Skjellerup sv), Pinamonti 6 (89' Cheddira sv), Laurienté 6,5. All. Grosso.

  • TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO

    NAPOLI-SASSUOLO 1-0

    Marcatori: 7' Lobotka

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Beukema 5 (56' Politano 5,5), Rrahmani 6 (67' Buongiorno 6,5), Juan Jesus 7; Di Lorenzo 6, Lobotka 7, McTominay 5,5 Spinazzola 6; Vergara 6 (62' Mazzocchi 6,5), Elmas 6 (56' Lang 6); Hojlund 5,5. All. Conte (squalificato, in panchina il vice Stellini).

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Doig 6 (81' Coulibaly sv); Lipani 6,5 (89' Moro sv), Matic 6, Vranckx 6 (54' Iannoni 6); Fadera 6 (81' Skjellerup sv), Pinamonti 6 (89' Cheddira sv), Laurienté 6,5. All. Grosso.

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Vranckx (S), Iannoni (S); Grosso (all. Sassuolo)

    Espulsi: nessuno

