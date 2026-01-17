Pubblicità
Rrahmani Politano NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli ridotto all'osso, anche Rrahmani e Politano out per infortunio: come giocherebbe contro Copenhagen e Juventus senza di loro

Conte ha perso altri due elementi fondamentali della propria rosa durante la partita vinta contro il Sassuolo. E ora lo stato d'allerta in vista dei due big match è totale.

La maledizione non è finita. Il Napoli ha perso altri due elementi durante la gara vinta contro il Sassuolo, per la disperazione di Conte in tribuna per la seconda volta consecutiva: prima Amir Rrahmani, poi Matteo Politano.

I due hanno rimediato un infortunio apparentemente simile: un guaio muscolare alla coscia che ha costretto sia il centrale kosovaro che l'ex esterno dell'Inter. Secondo il Napoli si tratterebbe di un semplice risentimento, senza troppe preoccupazioni. Insomma, c'è ottimismo. Ma le valutazioni del caso verranno fatte solo nei prossimi giorni e, come spiegato dal vice Stellini, "oggi non abbiamo cose precise da dire".

In ogni caso, Rrahmani e Politano stanno tenendo in apprensione Conte e il Napoli. Specialmente perché il calendario è serrato: martedì sera il Napoli volerà in Danimarca per sfidare il Copenhagen in Champions League, e poi sarà il turno di Juventus-Napoli, in programma domenica prossima.

Come giocherebbe il Napoli senza Rrahmani e Politano, considerate anche tutte le altre assenze della rosa di Conte e la situazione precaria di Neres? Una domanda a cui il tecnico si sta ritrovando già costretto a far fronte.

  • CHI AL POSTO DI RRAHMANI E POLITANO?

    Se l'infortunio di Rrahmani dovesse rivelarsi serio a seguito degli esami, la scelta di Conte sarebbe praticamente scontata: in campo al suo posto Alessandro Buongiorno, che non sta attraversando un grandissimo momento di forma e che anche col Sassuolo è partito dalla panchina.

    Buongiorno formerebbe un trio difensivo con Beukema e Juan Jesus, posizionandosi con ogni probabilità sul centro-sinistra con il brasiliano in mezzo. Di Lorenzo, di conseguenza, verrebbe mantenuto sulla fascia da esterno puro.

    Più dubbi per quanto riguarda la sostituzione di Politano: il favorito potrebbe essere ancora una volta il giovanissimo Antonio Vergara, titolare col Sassuolo e autore di una buona prova. In seconda fila Noa Lang, che fino a questo momento non è riuscito completamente a riversare sul campo le proprie potenzialità.

  • COME STANNO NERES ED ELMAS

    Le uscite anticipate di Rrahmani e Politano per infortunio fanno il paio con l'assenza di David Neres. Il brasiliano, che mercoledì era subentrato nel secondo tempo di Napoli-Parma salvo essere successivamente riportato in panchina da Conte, col Sassuolo non è andato nemmeno in panchina per precauzione.

    "Sono stati tre giorni - ha spiegato Stellini in conferenza stampa - nel tentativo di fargli recuperare la condizione migliore e una condizione accettabile per poter giocare una partita di questo livello. Quello di tre giorni fa è un fastidio legato a trazioni in velocità nelle quali le articolazioni subiscono delle vere e proprie trazioni, e nelle quali magari il giocatore sente del dolore e non riesce a esprimersi al meglio. Essendo anche un giocatore con una grande velocità non è semplice, dobbiamo concentrarci anche sui suoi feedback".

    Neres rimane in forte dubbio anche per il Copenhagen e spera di andare almeno in panchina contro la Juventus. Mentre è un caso diverso quello di Eljif Elmas, che come confermato dallo stesso Stellini a DAZN "aveva giramenti di testa, probabilmente uno stato influenzale, quindi non è un infortunio". Da capire se il macedone sarà al 100% martedì per volare con la squadra a Copenhagen: anche qui, pronto Lang.

  • E GLI ALTRI?

    Per quanto riguarda gli altri infortunati... no, nessuno recupererà a breve. Né per la sfida di Champions League contro il Copenhagen, né tantomeno per il big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

    Lukaku non ha ancora una data per il rientro, per quanto riguarda Frank Anguissa come spiegato da Stellini dopo Napoli-Parma "c’è stato un intoppo nella fase di recupero": il ritorno, inizialmente previsto per metà gennaio, è stato procrastinato a data da destinarsi. Out anche Gilmour e Meret. Oltre al solito De Bruyne, che tornerà a disposizione di Conte solamente a marzo.

  • CHI GIOCA CONTRO COPENHAGEN E JUVENTUS?

    E dunque, nel caso i problemi fisici di Rrahmani e Politano dovessero portare all'assenza di entrambi nonostante l'ottimismo del Napoli, come si schiererebbe la squadra del rientrante Conte contro Copenhagen e Juventus?

    Il modulo verrà confermato in ogni caso: il 3-4-2-1 con cui gli azzurri sono scesi in campo nelle ultime settimane e con cui hanno conquistato una Supercoppa Italiana. Cambierebbero però gli interpreti, come detto. Sia in difesa che in attacco. In attesa di capire la disponibilità o meno di Neres, ma anche quella di Elmas.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (Lang), Elmas (Lang); Hojlund. All. Conte

