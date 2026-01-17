Napoli ridotto all'osso, anche Rrahmani e Politano out per infortunio: come giocherebbe contro Copenhagen e Juventus senza di loro

La maledizione non è finita. Il Napoli ha perso altri due elementi durante la gara vinta contro il Sassuolo, per la disperazione di Conte in tribuna per la seconda volta consecutiva: prima Amir Rrahmani, poi Matteo Politano.

I due hanno rimediato un infortunio apparentemente simile: un guaio muscolare alla coscia che ha costretto sia il centrale kosovaro che l'ex esterno dell'Inter. Secondo il Napoli si tratterebbe di un semplice risentimento, senza troppe preoccupazioni. Insomma, c'è ottimismo. Ma le valutazioni del caso verranno fatte solo nei prossimi giorni e, come spiegato dal vice Stellini, "oggi non abbiamo cose precise da dire".

In ogni caso, Rrahmani e Politano stanno tenendo in apprensione Conte e il Napoli. Specialmente perché il calendario è serrato: martedì sera il Napoli volerà in Danimarca per sfidare il Copenhagen in Champions League, e poi sarà il turno di Juventus-Napoli, in programma domenica prossima.

Come giocherebbe il Napoli senza Rrahmani e Politano, considerate anche tutte le altre assenze della rosa di Conte e la situazione precaria di Neres? Una domanda a cui il tecnico si sta ritrovando già costretto a far fronte.