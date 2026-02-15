Tra infortunati e squalificati, il Napoli sfida la Roma al Maradona con una rosa alquanto limitata.

Oltre agli undici titolari, infatti, Conte ha portato in panchina appena sei giocatori di movimento e due portieri, per un totale di diciannove elementi. Un numero che in passato, prima dell'allargamento delle panchine, sarebbe stato assolutamente normale, mentre ora, con la possibilità di inserire cinque giocatori e non più tre, risulta essere alquanto limitante.

Il Napoli può inserire dalla panchina, in particolare, i due portieri Meret e Contini, oltre a Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane e Alisson Santos, quest'ultimi due arrivati durante il calciomercato di gennaio.