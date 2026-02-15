Goal.com
Napoli al minimo storico in panchina: contro la Roma solo 6 giocatori di movimento

Scelte limitatissime per Conte, solamente una manciata di giocatori in panchina per il big match del Maradona contro la Roma di Gasperini.

Tra infortunati e squalificati, il Napoli sfida la Roma al Maradona con una rosa alquanto limitata. 

Oltre agli undici titolari, infatti, Conte ha portato in panchina appena sei giocatori di movimento e due portieri, per un totale di diciannove elementi. Un numero che in passato, prima dell'allargamento delle panchine, sarebbe stato assolutamente normale, mentre ora, con la possibilità di inserire cinque giocatori e non più tre, risulta essere alquanto limitante.

Il Napoli può inserire dalla panchina, in particolare, i due portieri Meret e Contini, oltre a Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane e Alisson Santos, quest'ultimi due arrivati durante il calciomercato di gennaio.

  • NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

  • GLI INDISPONIBILI DEL NAPOLI

    SQUALIFICATI:

    Juan Jesus - 1 giornata - Salta Roma (25ª) 

    INFORTUNATI

    Anguissa - Lombalgia - Rientro inizio marzo

    De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro metà marzo 

    Di Lorenzo - Distorsione di secondo grado al ginocchio e intervento al piede - Rientro metà marzo 

    McTominay - Problema al gluteo - Da valutare

    Neres - Operato alla caviglia - Rientro metà aprile

