Napoli-Roma 2-2, pagelle e tabellino: Malen show, Alisson Santos tiene in vita gli azzurri, Spinazzola da applausi, Rrahmani disastroso, male Mancini, Svilar chiude la porta

Napoli-Roma, alla fine, non ha tradito le attese.

Il crocevia Champions del Maradona termina 2-2, con Alisson Santos uomo della provvidenza in casa azzurra dopo un Malen in stato di grazia a prendersi la scena mandando in crisi la squadra di Conte, realizzando una doppietta ad illudere i giallorossi.

Partita rocambolesca e ricca di emozioni, con gli uomini di Gasperini protagonisti di un ottimo primo tempo dal punto di vista tattico e della pressione premiato dal tap-in dell'olandese su assist dell'altro neo acquisto Zaragoza. Le difficoltà, invece, vengono alleviate dal timbro di Spinazzola, coraggioso e intraprendente nel convergere sul destro e trovare la fortuita deviazioni di Pisilli sulla conclusione del 37 valsa l'1-1.

Il secondo tempo offre un Napoli uscito in up dagli spogliatoi ma di nuovo ko per merito di un super Malen, autore della doppietta dal dischetto per effetto del penalty concesso da Colombo causato dalla corsa di Rrahmani conclusa addosso a Wesley lanciato a rete.

Il jolly però Conte lo pesca dalla panchina, con Alisson Santos a spaccare il match e tra un assolo e l'altro a lasciare la Roma a -3 in classifica, inserendosi dal fronte mancino e chiudendo col destro dove Svilar non riesce ad arrivare.

L'incrocio che poteva dire molto nella corsa all'Europa dei grandi finisce così in parità, con giudizi ed eventuali equilibri da sconvolgere rimandati a data da destinarsi.