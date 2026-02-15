Goal.com
Alisson Santos esultanzaGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Roma 2-2, pagelle e tabellino: Malen show, Alisson Santos tiene in vita gli azzurri, Spinazzola da applausi, Rrahmani disastroso, male Mancini, Svilar chiude la porta

Incrocio Champions pirotecnico al Maradona, dove un super Malen tiene in scacco un Napoli tenuto in vita da Spinazzola e dall'ingresso super di Alisson Santos, che sancisce il definitivo pari.

Napoli-Roma, alla fine, non ha tradito le attese.

Il crocevia Champions del Maradona termina 2-2, con Alisson Santos uomo della provvidenza in casa azzurra dopo un Malen in stato di grazia a prendersi la scena mandando in crisi la squadra di Conte, realizzando una doppietta ad illudere i giallorossi.

Partita rocambolesca e ricca di emozioni, con gli uomini di Gasperini protagonisti di un ottimo primo tempo dal punto di vista tattico e della pressione premiato dal tap-in dell'olandese su assist dell'altro neo acquisto Zaragoza. Le difficoltà, invece, vengono alleviate dal timbro di Spinazzola, coraggioso e intraprendente nel convergere sul destro e trovare la fortuita deviazioni di Pisilli sulla conclusione del 37 valsa l'1-1.

Il secondo tempo offre un Napoli uscito in up dagli spogliatoi ma di nuovo ko per merito di un super Malen, autore della doppietta dal dischetto per effetto del penalty concesso da Colombo causato dalla corsa di Rrahmani conclusa addosso a Wesley lanciato a rete.

Il jolly però Conte lo pesca dalla panchina, con Alisson Santos a spaccare il match e tra un assolo e l'altro a lasciare la Roma a -3 in classifica, inserendosi dal fronte mancino e chiudendo col destro dove Svilar non riesce ad arrivare.

L'incrocio che poteva dire molto nella corsa all'Europa dei grandi finisce così in parità, con giudizi ed eventuali equilibri da sconvolgere rimandati a data da destinarsi.

  • PAGELLE NAPOLI

    Alisson Santos (7,5) spacca il match trovando il 2-2, la difesa azzurra soffre in blocco le scorribande di Malen (5 per Beukema e Buongiorno, Rrahmani da 4,5), Spinazzola (7) corre, segna ed offre soluzioni, Hojlund (5,5) lotta senza graffiare. Vergara (5,5) seppur vivo risulta confusionario nelle scelte, Elmas (6,5) a tutto campo, Gutierrez (5) a destra non appare a suo agio.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5, Beukema 5, Rrahmani 4,5 (70' Olivera 6), Buongiorno 5; Gutierrez 5, Elmas 6,5 (79' Gilmour sv), Lobotka 5,5, Spinazzola 7 (70' Alisson Santos 7,5); Politano 5,5 (84' Mazzocchi sv), Vergara 5,5 (79' Giovane sv); Hojlund 5,5. All. Conte.

  • PAGELLE ROMA

    Malen (7,5) ne fa 2 e da solo tiene in scacco l'intera retroguardia del Napoli, Wesley (7) si procura il penalty del provvisorio 1-2, Svilar (6,5) sfodera tutto il proprio talento tra i pali, Mancini (5) in affanno, Ndicka (6,5) tiene a bada Hojlund dopo avergli preso le misure. Zaragoza (6,5) debutta da titolare con un assist, Pisilli (6,5) avvia l'azione dello 0-1 confermandosi in palla, Soulé (5) subentra senza mai accendersi.

    VOTI ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 6,5, Ghilardi 6,5; Celik 5,5, Pisilli 6,5 (64' El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 7 (73' Tsimikas sv); Zaragoza 6,5 (46' Soulé 5), Pellegrini 6 (64' Venturino 6); Malen 7,5 (73' Vaz sv). All. Gasperini.

  • TABELLINO NAPOLI-ROMA

    NAPOLI-ROMA 2-2

    Marcatori: 7' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 71' rig. Malen (R), 82' Alisson Santos (N)

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5, Beukema 5, Rrahmani 4,5 (70' Olivera 6), Buongiorno 5; Gutierrez 5, Elmas 6,5 (79' Gilmour sv), Lobotka 5,5, Spinazzola 7 (70' Alisson Santos 7,5); Politano 5,5 (84' Mazzocchi sv), Vergara 5,5 (79' Giovane sv); Hojlund 5,5. All. Conte.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 6,5, Ghilardi 6,5; Celik 5,5, Pisilli 6,5 (64' El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 7 (73' Tsimikas sv); Zaragoza 6,5 (46' Soulé 5), Pellegrini 6 (64' Venturino 6); Malen 7,5 (73' Vaz sv). All. Gasperini.

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Mancini (R), Rrahmani (N)

    Espulsi: nessuno

