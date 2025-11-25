Napoli-Qarabag dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli affronta il Qarabag nella quinta giornata della fase campionato di Champions League.

Gli azzurri, dopo aver dominato il match contro l'Atalanta in campionato, vanno a caccia della seconda vittoria in questa edizione della Champions. La squadra di Conte, infatti, ha collezionato solo 4 punti nelle prime 4 partite e nell'ultimo turno casalingo non è andato oltre lo 0-0 contro l'Eintracht.

Al 'Maradona', però, arriva una delle rivelazioni di questa Champions: il Qarabag, infatti, si presenta nel capoluogo campano con ben 7 punti, ossia con ben tre lunghezze in più rispetto agli azzurri, quindi in piena corsa per qualificarsi agli spareggi che, per la formazione azera sarebbe un traguardo straordinario.

Tutto su Napoli-Qarabag: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.