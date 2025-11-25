Pubblicità
Napoli-Qarabag dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli affronta il Qarabag nella quinta giornata della fase campionato di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Gli azzurri, dopo aver dominato il match contro l'Atalanta in campionato, vanno a caccia della seconda vittoria in questa edizione della Champions. La squadra di Conte, infatti, ha collezionato solo 4 punti nelle prime 4 partite e nell'ultimo turno casalingo non è andato oltre lo 0-0 contro l'Eintracht.

Al 'Maradona', però, arriva una delle rivelazioni di questa Champions: il Qarabag, infatti, si presenta nel capoluogo campano con ben 7 punti, ossia con ben tre lunghezze in più rispetto agli azzurri, quindi in piena corsa per qualificarsi agli spareggi che, per la formazione azera sarebbe un traguardo straordinario.

Tutto su Napoli-Qarabag: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • NAPOLI-QARABAG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Napoli-Qarabag

    • Data: martedì 25 novembre 2025 

    • Orario: 21.00

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-QARABAG

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Qurbanov

  • ORARIO NAPOLI-QARABAG

    Napoli-Qarabag si giocherà martedì 25 novembre 2025 allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE NAPOLI-QARABAG IN TV

    Napoli-Qarabag sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253).

  • NAPOLI-QARABAG IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Qarabag in diretta streaming tramite Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale.

    L'altra opzione è NOW: sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • Sky: da annunciare
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Napoli-Qarabag basterà collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testualedel match.

