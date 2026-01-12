Pubblicità
Napoli-Parma probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres

Rinviata per la partecipazione del Napoli alla Supercoppa Italiana, è tempo della partita tra la squadra Campione d'Italia e il Parma, quest'ultima reduce dal successo contro il Lecce.

Il rinvio di Napoli-Parma è stato dolce per il team azzurro, vista la conquista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ora è tempo di scendere in campo per il match che si sarebbe dovuto giocare a dicembre: i partenopei ospitano la squadra di Cuesta nella giornata id mercoledì 14 gennaio.

Il Napoli torna al Maradona dopo aver pareggiato 2-2 il big match contro l'Inter, mentre il Parma arriva in città con fiducia dopo aver superato il Lecce in rimonta nell'ultima giornata di Serie A.

Ancora privo di Lukaku, il Napoli fa i conti con i nuovi problemi fisici di Meret, lungodegente al pari di De Bruyne. Per il Parma, invece, ci sarà la conferma dell'imprescindibile Pellegrino con Oristanio.

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PARMA

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte. 

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta. 

  • CHI SALTA NAPOLI-PARMA: INFORTUNATI E SQUALIFICATI

    NAPOLI

    SQUALIFICATI:

    Juan Jesus - 1 giornata - Salta Parma (recupero 16ª)

    DIFFIDATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro metà gennaio

    De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 

    Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro fine gennaio

    Lukaku - Lesione del retto femorale - Rientro fine gennaio

    Meret - Trauma distorsivo alla spalla - Da valutare

    Neres - Trauma distorsivo alla caviglia - Da valutare

    PARMA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    DIFFIDATI:

    Delprato

    INFORTUNATI:

    Frigan - Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro - Rientro febbraio-marzo

    Ndiaye - Pubalgia - Da valutare

    Suzuki - Frattura del terzo dito della mano e dello scafoide - Rientro marzo 

  • DOVE VEDERE NAPOLI-PARMA IN TV

    Napoli-Parma non è tra le partite trasmesse gratis e in chiaro da Dazn. La sfida del Maradona si può vedere però non solo tramite l'app e il sito del servizio che propone l'intera Serie A, ma bensì anche su Sky, Sky Go e NOW.

    Per guardare in diretta la partita Napoli-Parma, basta sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero rispettivamente i numeri 201, 202, 213 e 251.

    Oltre a Napoli-Parma al via alle ore 18:30, nella giornata di mercoledì si gioca anche il recupero Inter-Lecce, previsto a San Siro alle ore 20:45.

  • I PRECEDENTI DI NAPOLI-PARMA

    Napoli e Parma si affrontano per la 51esima volta nella storia dei tornei italiani (Serie A e Coppa Italia).

    Il Napoli ha conquistato 23 dei 50 precedenti, mentre il Parma ha avuto la meglio in 16 occasioni. Completano il dato delle partite passate anche 11 pareggi.

    Imbattuto negli ultimi quattro incontri, l'ultima volta che il Napoli ha perso contro il Parma risale al 2019/2020, quando i gialloblù hanno conquistato i tre punti sia nel match del Maradona, sia in quello del Tardini.

