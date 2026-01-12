Napoli-Parma probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres

Il rinvio di Napoli-Parma è stato dolce per il team azzurro, vista la conquista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ora è tempo di scendere in campo per il match che si sarebbe dovuto giocare a dicembre: i partenopei ospitano la squadra di Cuesta nella giornata id mercoledì 14 gennaio.
Il Napoli torna al Maradona dopo aver pareggiato 2-2 il big match contro l'Inter, mentre il Parma arriva in città con fiducia dopo aver superato il Lecce in rimonta nell'ultima giornata di Serie A.
Ancora privo di Lukaku, il Napoli fa i conti con i nuovi problemi fisici di Meret, lungodegente al pari di De Bruyne. Per il Parma, invece, ci sarà la conferma dell'imprescindibile Pellegrino con Oristanio.