Napoli-Parma probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres

Napoli e Parma si affrontano per la 51esima volta nella storia dei tornei italiani (Serie A e Coppa Italia).

Il Napoli ha conquistato 23 dei 50 precedenti, mentre il Parma ha avuto la meglio in 16 occasioni. Completano il dato delle partite passate anche 11 pareggi.

Imbattuto negli ultimi quattro incontri, l'ultima volta che il Napoli ha perso contro il Parma risale al 2019/2020, quando i gialloblù hanno conquistato i tre punti sia nel match del Maradona, sia in quello del Tardini.