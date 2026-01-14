Pubblicità
Napoli Parma 14012026Getty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili

Dopo il Verona, anche il Parma ferma il Napoli al Maradona: gli azzurri assediano i ducali, ma il recupero finisce senza goal.

Il Napoli 'azzera' la prova super di San Siro e, per la seconda volta in una settimana, frena al Maradona.

Dopo il Verona a strappare il pari è anche il Parma, che regge l'urto dell'assalto azzurro e coglie uno 0-0 pesante come un macigno nella corsa salvezza. E che, alla lunga, potrebbe assumere un valore capitale anche in quella Scudetto.

Tra le fila partenopee l'unico a provarci con convinzione è McTominay (allo scozzese annullato il vantaggio all'11' per mezzo braccio in offside di Mazzocchi), che sbatte contro un Rinaldi in giornata di grazia e schierato a sorpresa al posto del titolare Corvi. Il resto lo fanno una difesa emiliana granitica e ben organizzata da Cuesta nonché la scarsa cattiveria negli ultimi metri della squadra di Conte, apparsa scarica dal punto di vista delle idee e nel finale in calo anche atleticamente. I campioni d'Italia, ora, rischiano di veder scappare ulteriormente l'Inter in classifica.

  • PAGELLE NAPOLI

    Lang fallisce un'altra occasione (5,5), Hojlund appannato (5,5), McTominay suona la carica ma non basta (6,5). Politano spento (5,5). Neres (5,5) subentra, ma viene sostituito al 90' dopo mezz'ora.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (58' Neres 5,5; 90' Lucca sv), Lobotka 6, McTominay 6,5, Olivera 5,5 (58' Spinazzola 5,5); Politano 5,5 (78' Vergara sv), Lang 5,5 (58' Elmas 6); Hojlund 5,5. All. Conte.

  • PAGELLE PARMA

    Rinaldi (7) abbassa la saracinesca, Troilo (7) tiene a bada Hojlund e copre alla grande, per il resto Parma nel complesso ordinato, focalizzato sul match ed ampiamente meritevole della sufficienza.

    VOTI PARMA (3-5-1-1): Rinaldi 7; Circati 5,5, Troilo 7 (69' Delprato 6), Valenti 6; Britschgi 6, Keita 6, Estevez 6, Sorensen 6 (46' Valeri 6), Ordonez 6 (90' Benedyczak sv); Ondrejka 6 (59' Bernabé 6); Cutrone 5,5 (59' Pellegrino 5,5). All. Cuesta.

  • TABELLINO NAPOLI-PARMA

    NAPOLI-PARMA 0-0

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (58' Neres 5,5; 90' Lucca sv), Lobotka 6, McTominay 6,5, Olivera 5,5 (58' Spinazzola 5,5); Politano 5,5 (78' Vergara sv), Lang 5,5 (58' Elmas 6); Hojlund 5,5. All. Conte.

    PARMA (3-5-1-1): Rinaldi 7; Circati 5,5, Troilo 7 (69' Delprato 6), Valenti 6; Britschgi 6, Keita 6, Estevez 6, Sorensen 6 (46' Valeri 6), Ordonez 6 (90' Benedyczak sv); Ondrejka 6 (59' Bernabé 6); Cutrone 5,5 (59' Pellegrino 5,5). All. Cuesta.

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Troilo (P), Britschgi (P), Neres (N)

    Espulsi: nessuno

