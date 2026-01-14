Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili

Il Napoli 'azzera' la prova super di San Siro e, per la seconda volta in una settimana, frena al Maradona.

Dopo il Verona a strappare il pari è anche il Parma, che regge l'urto dell'assalto azzurro e coglie uno 0-0 pesante come un macigno nella corsa salvezza. E che, alla lunga, potrebbe assumere un valore capitale anche in quella Scudetto.

Tra le fila partenopee l'unico a provarci con convinzione è McTominay (allo scozzese annullato il vantaggio all'11' per mezzo braccio in offside di Mazzocchi), che sbatte contro un Rinaldi in giornata di grazia e schierato a sorpresa al posto del titolare Corvi. Il resto lo fanno una difesa emiliana granitica e ben organizzata da Cuesta nonché la scarsa cattiveria negli ultimi metri della squadra di Conte, apparsa scarica dal punto di vista delle idee e nel finale in calo anche atleticamente. I campioni d'Italia, ora, rischiano di veder scappare ulteriormente l'Inter in classifica.