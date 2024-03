Napoli in lotta per Europa League e Conference? Gli scontri diretti saranno fondamentali per decidere le qualificate a pari punti

Napoli in grande difficoltà e lontano dalla Champions. Per Europa League e Conference dovrà evitare di arrivare a pari punti con le altre contendenti.

Nell'ultima partita di marzo contro l'Atalanta, il Napoli ha fatto i conti con l'ennesima delusione stagionale. Decisa vittoria della Dea, che ha espugnato il Maradona per 3-0 rimanendo in corsa Champions. Nonostante lo stesso team di Calzona non sia ancora fuori da quarto o quinto posto, l'eventualità si allontana sensibilmente.

Attualmente, infatti, il Napoli è in zona Europa League/Conference, due competizioni a cui puntano diverse big e non solo. Dalla Fiorentina al Monza, passando per il Torino, sono diverse le squadre che sperano di giocare almeno una competizione Europa nel 2024/2025.

Visti i pochi punti di distanza, la possibilità di una conclusione del campionato nella stessa posizione non è da escludere. Un'eventualità che vedrà gli sconti diretti decidere il destino delle squadre a pari punti.