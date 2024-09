Napoli-Palermo, cosa succede in caso di pareggio al 90': supplementari o rigori? Il regolamento della Coppa Italia

Napoli e Palermo si sfidano in Coppa Italia e cercano l'accesso agli ottavi di finale: cosa succede in caso di parità dopo i tempi regolamentari.

Una squadra che ha ritrovato le proprie ambizioni dopo una stagione da dimenticare contro un'altra che ha tutta l'intenzione di fare la voce grossa in Serie B: Napoli-Palermo è una sfida affascinante, nonostante si tratti "solo" di un sedicesimo di Coppa Italia.

Il Napoli di Antonio Conte è favorito, ovviamente: pesa la categoria in più, pesa la presenza di tanti elementi di livello nella rosa del tecnico salentino. Però intanto gli azzurri hanno già faticato tantissimo nel turno precedente, imponendosi soltanto ai calci di rigore contro il Modena, formazione di Serie B.

Per questo non è da scartare l'ipotesi che Napoli-Palermo possa terminare sul punteggio di parità al termine dei 90 minuti. Cosa succederebbe in quel caso, considerando che non c'è la partita di ritorno? Si andrebbe ai tempi supplementari o la qualificazione verrebbe decisa direttamente ai calci di rigore?