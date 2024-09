Napoli-Palermo 5-0, pagelle e tabellino: Ngonge illumina, McTominay super, disastro Sirigu

Goleada del Napoli contro il Palermo: doppietta di Ngonge, poi Juan Jesus, Neres e McTominay. Agli ottavi ci sarà la Lazio.

Tutto fin troppo facile per il Napoli, che travolge il Palermo al 'Maradona' con un sonoro 5-0 e vola agli ottavi di Coppa Italia.

Gli azzurri mettono in cassaforte la qualificazione dopo meno di un quarto d'ora trascinati da un super Ngonge, autore di una doppietta (con la complicità di Sirigu) in avvio di match e seguita dal tris di testa di Juan Jesus in chiusura di primo tempo. Nella ripresa, invece, la torta viene impreziosita dai timbri di Neres e del nuovo entrato McTominay (assist di Lukaku). Rosanero troppo fragili in difesa e sfortunati in un paio di sortite offensive (vedi il palo di Brunori).

A passare il turno è il Napoli, che ora sfiderà la Lazio all'Olimpico.