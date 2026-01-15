Pubblicità
Fenerbahce v Feyenoord - UEFA Champions League Third Qualifying Round Second LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson

Il centravanti marocchino dei turchi, che hanno aperto a un possibile prestito, può arrivare in Serie A durante il mercato invernale: farebbe compagnia a Hojlund e Lukaku.

Lo 0-0 contro il Parma, che l'ha fatto scivolare a -6 dall'Inter capolista, ha confermato quel che si sapeva già: al Napoli serve un altro attaccante di livello. Che potrebbe corrispondere al profilo di Youssef En-Nesyri, l'ultima idea del club azzurro.

Secondo Sky, il Napoli ha inserito anche lui nell'elenco dei centravanti finiti sotto la lente d'ingrandimento a gennaio. E lo ha chiesto al Fenerbahçe, la squadra in cui l'ex Siviglia milita dal 2024.

Sarà En-Nesyri il nuovo centravanti del Napoli per la seconda metà della stagione? Una risposta, in questo momento, non c'è ancora. Ma intanto il fatto che la società campione d'Italia stia pensando a lui ha un perché.

  • POSSIBILE PRESTITO

    Il Fenerbahçe, intanto, ha aperto alla possibilità di lasciar partire En-Nesyri in prestito in direzione Napoli. La trattativa è in corso e l'interesse nei confronti del giocatore marocchino è serio.

    In questo primo scorcio di stagione, En-Nesyri ha collezionato 15 presenze in campionato andando a segno 7 volte. Nel 2024/2025 aveva invece realizzato 20 reti (6 in meno rispetto al capocannoniere Osimhen) in 34 presenze.

  • SERVE UN NUOVO ATTACCANTE

    La corte del Napoli nei confronti di En-Nesyri ha un senso. Ed è legato alla penuria di alternative offensive a disposizione di Antonio Conte, solo apparentemente un paradosso se si pensa che i centravanti nella rosa azzurra sono tre.

    Rasmus Hojlund gioca sempre, spesso segna, ma a parte un goal annullato contro il Verona non ha trovato la via della rete nelle ultime quattro partite. Romelu Lukaku è out per infortunio dall'estate e la data del rientro non si può ancora prevedere con precisione. E Lorenzo Lucca non gode della completa fiducia dell'allenatore.

    Anche questo ha dato vita allo 0-0 contro il Parma, gara nella quale Hojlund non è riuscito a lasciare il segno, Lukaku ancora una volta non c'era e Lucca, entrato nel finale per formare la coppia d'attacco col danese, non ha inciso.

  • COSA SUCCEDE CON LUCCA

    Proprio Lucca, che nei primi mesi dell'annata ha deluso, è il prescelto per abbandonare il Napoli durante la finestra di mercato. Anche perché le richieste e gli interessamenti nei confronti dell'ex centravanti dell'Udinese non mancano.

    L'ultima pista, come rivela ancora Sky, porta proprio in Turchia e a Istanbul. Non al Fenerbahçe, però: al Besiktas. L'italiano potrebbe dunque compiere una sorta di percorso inverso rispetto al marocchino.

    L'effetto domino potrebbe essere aperto da un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Tammy Abraham, cercato dall'Aston Villa. Appena il ritorno in Premier League dell'ex romanista e milanista si concretizzerà, potrà arrivare anche l'accelerazione del Besiktas per Lucca.

  • E FERGUSON?

    L'altro grande obiettivo del Napoli si chiama Evan Ferguson. Obiettivo venuto alla luce da qualche giorno e che il Napoli, che come detto sta sondando diversi profili, non ha ancora abbandonato.

    Il club partenopeo, di fatto, inizierà seriamente ad approfondire i discorsi con il Fenerbahçe per En-Nesyri nel caso Ferguson non dovesse muoversi da Roma. Dove, va ricordato, è comunque in prestito dal Brighton.

    La certezza, o quasi, è che uno tra Ferguson e Artem Dovbyk lascerà la Roma a metà stagione. Entrambi hanno complessivamente deluso, entrambi hanno il futuro in bilico. Specialmente dopo gli arrivi nella rosa di Gasperini di Donyell Malen e Robinio Vaz.

