Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson

Lo 0-0 contro il Parma, che l'ha fatto scivolare a -6 dall'Inter capolista, ha confermato quel che si sapeva già: al Napoli serve un altro attaccante di livello. Che potrebbe corrispondere al profilo di Youssef En-Nesyri, l'ultima idea del club azzurro.
Secondo Sky, il Napoli ha inserito anche lui nell'elenco dei centravanti finiti sotto la lente d'ingrandimento a gennaio. E lo ha chiesto al Fenerbahçe, la squadra in cui l'ex Siviglia milita dal 2024.
Sarà En-Nesyri il nuovo centravanti del Napoli per la seconda metà della stagione? Una risposta, in questo momento, non c'è ancora. Ma intanto il fatto che la società campione d'Italia stia pensando a lui ha un perché.