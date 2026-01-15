Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson

La corte del Napoli nei confronti di En-Nesyri ha un senso. Ed è legato alla penuria di alternative offensive a disposizione di Antonio Conte, solo apparentemente un paradosso se si pensa che i centravanti nella rosa azzurra sono tre.

Rasmus Hojlund gioca sempre, spesso segna, ma a parte un goal annullato contro il Verona non ha trovato la via della rete nelle ultime quattro partite. Romelu Lukaku è out per infortunio dall'estate e la data del rientro non si può ancora prevedere con precisione. E Lorenzo Lucca non gode della completa fiducia dell'allenatore.

Anche questo ha dato vita allo 0-0 contro il Parma, gara nella quale Hojlund non è riuscito a lasciare il segno, Lukaku ancora una volta non c'era e Lucca, entrato nel finale per formare la coppia d'attacco col danese, non ha inciso.