Napoli-Modena 4-3 dcr, cronaca, tabellino e voti: Conte avanti in Coppa Italia dopo i rigori

Il Napoli passa il turno di Coppa Italia in maniera risicata dopo aver battuto il Modena ai calci di rigore.

Prima gara ufficiale di Antonio Conte, prima riscata vittoria.

Il Napoli avanza in Coppa Italia conquistando il successo nel primo turno del torneo 2024/2025, battendo dal Modena ai rigori. Match deludente per gli azzurri, che hanno mantenuto il pallino del gioco per tutta la durata dell'incontro senza creare grossi pericoli alla porta avversaria.

Arrivata fino ai penalty, la sfida di Coppa Italia ha visto il Modena portarsi avanti nella lotteria con il rigore di Cheddira, prima che il Napoli ribaltasse l'incontro segnando il resto dei rigori e sfruttando gli errori di Battistella e Zaro dagli undici metri, entrambi ipnotizzati da Meret.

Il Modena era andato vicinossimo al vantaggio nel primo tempo con l'incrocio colpito da Palumbo, probabilmente il migliore in campo, mentre il Napoli ha faticato nell'ultimo passaggio, riuscendo a passare il turno solamente dagli undici metri in quel del Maradona. Ora Parma o Palermo nel secondo turno.