Pubblicità
Pubblicità
Napoli HojlundGetty Images
Michael Di Chiaro

Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto

I campioni d'Italia in carica raggiungono la finale della Supercoppa italiana grazie allo show di Hojlund: assist per il vantaggio di Neres, poi il sigillo personale che chiude la partita.

Pubblicità

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana 2025.

I campioni d'Italia in carica, nella notte di Riyadh, hanno piegato 2-0 il Milan nella prima semifinale e ora attendono di conoscere chi tra Bologna e Inter sarà l'avversario a cui contendere il trofeo nella finalissima di lunedì 22 dicembre.

Nella prima frazione si gioca a ritmi elevati, ma alla prima occasione buona è la squadra di Conte a colpire: dopo una grande chance sprecata da Nkunku, i partenopei colpiscono sfruttando l'asse Hojlund-Neres: il danese sfonda dalla sinistra e scarica al centro, Maignan non ci arriva e il brasiliano mentre da due passi con un comodo tap-in.

All'imbocco del secondo ci si aspettava un Milan decisamente più arrembante, ma a capitalizzare è stata ancora una volta la squadra con il tricolore sul petto: innesco di Spinazzola per Hojlund che resiste alla carica di un deludente De Winter e con un mancino potente trafigge Maignan. Una fiammata che fa calare il sipario sul match ma che vale il pass per la finalissima al Napoli di Antonio Conte che, lunedì prossimo, avrà la possibilità di giocarsi il primo trofeo della stagione.

  • PAGELLE NAPOLI

    Hojlund (7.5) è devastante: confeziona l'assist per il goal di Neres (7), poi si mette in proprio e chiude la partita con un bolide mancino che non lascia scampo a Maignan. Bene anche Spinazzola (6.5): è lui a propiziare il raddoppio dell'attaccante danese. Nessun problema, di fatto, per il pacchetto difensivo azzurro, in mezzo al campo prestazione di alto profilo per Lobotka (6.5)

    VOTI NAPOLI:Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5; Politano 6 (77' Mazzocchi sv), Lobotka 6.5, McTominay 6, Spinazzola 6.5 (82' Gutierrez sv); Neres 7 (88' , Elmas 6 (77' Lang sv); Hojlund 7.5 (82' Lucca sv)

    • Pubblicità

  • PAGELLE MILAN

    Pulisic (6) e Rabiot (6) sono tra i pochi a non sfigurare nella notte rossonera a Riyadh. Male De Winter (4.5) letteralmente surclassato da Hojlund, ma anche Maignan (5) è tutt'altro che impeccabile sui goal napoletani. Non brilla neanche Saelemaekers (5.5) che non sfrutta un'importante occasione sullo 0-0. Ancora una volta impalpabile Nkunku (5.5)

    VOTI MILAN:Maignan 5; Tomori 5.5, De Winter 4.5 (69' Athekame 5.5), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (69' Fofana 6), Loftus-Cheek 6, Jashari 6 (75' Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 5; Nkunku 5.5, Pulisic 6. All. Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO NAPOLI-MILAN

    NAPOLI-MILAN 2-0

    Marcatori: 39' Neres, 64' Hojlund

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77' Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82' Gutierrez); Neres (88' Vergara), Elmas (77' Lang); Hojlund (82' Lucca). All. Conte.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69' Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69' Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75' Modric), Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Rabiot (M), Spinazzola (N), McTominay (N), Tomori (M), Athekame (M)

    Espulsi: -

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Napoli crest
Napoli
NAP
0