Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana 2025.

I campioni d'Italia in carica, nella notte di Riyadh, hanno piegato 2-0 il Milan nella prima semifinale e ora attendono di conoscere chi tra Bologna e Inter sarà l'avversario a cui contendere il trofeo nella finalissima di lunedì 22 dicembre.

Nella prima frazione si gioca a ritmi elevati, ma alla prima occasione buona è la squadra di Conte a colpire: dopo una grande chance sprecata da Nkunku, i partenopei colpiscono sfruttando l'asse Hojlund-Neres: il danese sfonda dalla sinistra e scarica al centro, Maignan non ci arriva e il brasiliano mentre da due passi con un comodo tap-in.

All'imbocco del secondo ci si aspettava un Milan decisamente più arrembante, ma a capitalizzare è stata ancora una volta la squadra con il tricolore sul petto: innesco di Spinazzola per Hojlund che resiste alla carica di un deludente De Winter e con un mancino potente trafigge Maignan. Una fiammata che fa calare il sipario sul match ma che vale il pass per la finalissima al Napoli di Antonio Conte che, lunedì prossimo, avrà la possibilità di giocarsi il primo trofeo della stagione.