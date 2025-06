Il Napoli si rinforza con l'acquisto di Marianucci: dove può giocare con Conte e le sue caratteristiche

Il classe 2004 è pronto a fare il grande salto di qualità: sarà una risorsa importantissima nella rosa di Conte.

Il Napoli si muove con decisione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, in cui sarà chiamato a difendere lo Scudetto conquistato all’ultima giornata.

Aurelio De Laurentiis ha promesso ad Antonio Conte investimenti importanti per alzare il livello della squadra e costruire un progetto ambizioso.

Tra i primi volti nuovi c’è il giovane Luca Marianucci, arrivato dall’Empoli: uno dei prospetti più interessanti del club toscano, che - nonostante la retrocessione - ha messo in mostra qualità notevoli nel corso dell’annata.