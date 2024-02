Napoli-Juventus, chi è diffidato e rischia di saltare il big match: squalificati, infortunati e il punto della situazione

Se ammoniti in Cagliari-Napoli e Juventus-Frosinone, salteranno la partita del 27esimo turno: i giocatori assenti e chi rischia di non esserci.

Due squadre in difficoltà nell'ultimo periodo, decise a rialzarsi nel primo grande big match di inizio marzo. Napoli e Juventus non vedono l'ora di incontrarsi al Maradona per la partita del 27esimo turno, fondamentale per Champions e qualificazione europea.

Napoli-Juventus, però, oltre ai vari infortunati, potrebbe infatti vedere alcuni giocatori costretti a saltare la partita per somma di ammonizioni.

La formazione di Calzona, nuovo tecnico dei partenopei, gioca a Cagliari il 26esimo turno, mentre i bianconeri ricevono il Frosinone: i giocatori diffidati delle due squadre dovranno guardare dall'esterno Napoli-Juventus in caso di giallo nelle partite della 26esima giornata.