Napoli-Juventus a panchine invertite, il tatuaggio di Spalletti e le voci sul ritorno di Conte in bianconero: la grande sfida degli ex al 'Maradona'

Stasera si gioca Napoli-Juventus, da una parte Antonio Conte e dall'altra Luciano Spalletti. Uno simbolo per anni della juventinità, l'altro artefice del primo Scudetto dell'era De Laurentiis.
Tutto nella norma, insomma. O quasi. Già perché il primo siede sulla panchina del Napoli ormai da un anno e mezzo mentre il secondo ha assunto la guida tecnica della Juventus da qualche settimana..
La sfida del 'Maradona' diventa così anche, se non soprattutto, quella dei due allenatori che la vivranno a panchine 'invertite'. Ma per entrambi, sicuramente, non sarà una partita come le altre.
E se Conte alla vigilia della gara, come ormai fa di consueto, ha preferito non parlare invece Spalletti non ha nascosto le sue emozioni per la prima a Napoli da avversario.