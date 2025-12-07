Napoli-Juventus a panchine invertite, il tatuaggio di Spalletti e le voci sul ritorno di Conte in bianconero: la grande sfida degli ex al 'Maradona'

Difficile immaginare che domenica sera il 'Maradona' saluti Spalletti con calorosi applausi, anzi. I fischi non mancheranno.

Il tecnico, dal canto suo, non ha nascosto una certa emozione per il ritorno in quella che resta una delle città a cui è più legato non solo per ragioni strettamente calcistiche.

"Il mio ritorno a Napoli? Già immagino la felicità che avrò nel rientrare in quello stadio: il comportamento dei tifosi non so quale sarà, ma il mio sarà facilissimo. Sarà un'emozione incandescente, lì ho moltissimi amici e tanti bambini che mi aspettano" ha spiegato Spalletti.

Che poi in conferenza ha aggiunto: "Sono stati due anni in cui io e Napoli ci siamo resi felici a vicenda, è stata un'emozione tremenda. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità, per cui rimarrà così per sempre. Ho vissuto altre situazioni importanti, alla Roma, all'Inter. Oggi sono un avversario di tutte, ma di sicuro mi voglio portare dietro tutte quelle belle persone che ho incontrato nelle mie esperienze: quelle rimarranno per sempre".