La Juventus non vince a Napoli dal 2019: nove su undici hanno lasciato i bianconeri negli ultimi anni

Da domenica 3 marzo 2019 la Juventus non ha più battuto il Napoli al Maradona: cinque anni esatti dopo sono rimasti solo in due.

Cinque anni esatti dopo, la Juventus prova a riconquistare la vittoria allo Stadio Maradona di Napoli. Dal 3 marzo 2019 al 3 marzo 2024, la formazione bianconera va nuovamente a caccia del successo contro il team partenopeo.

Dal 2-1 di cinque anni fa la Juventus ha avuto difficoltà a Napoli, culminate con il pesantissimo 5-1 della passata annata. Ora i bianconeri sono a caccia del secondo posto per tornare in Champions, mentre la società di De Laurentiis è alle prese con una complicatissima annata post Scudetto.

Rispetto alla vittoria del 2019 l'attuale Juventus può contare su solo due elementi che scesero in campo in quell'occasione. Tutti gli altri, invece, hanno lasciato la squadra per nuovi lidi, soprattutto all'estero.