Napoli SupercoppaGetty Images
Lelio Donato

"Napoli inferiore per monte ingaggi a Inter, Milan e Juventus": Conte ha ragione? Cosa dicono i dati, azzurri primi per costo della rosa

Antonio Conte sottolinea l'inferiorità del Napoli rispetto alle grandi del Nord ma le cose sono molto cambiate rispetto al passato. La differenza con Inter, Milan e Juventus è davvero così ampia?

Il 2025 è stato l'anno del Napoli, capace di vincere prima lo Scudetto e poi la Supercoppa Italiana.

Un grande risultato che Antonio Conte ha voluto festeggiare dopo la vittoria di Cremona con una sottolineatura a cui tiene molto da sempre.

L'attuale tecnico azzurro infatti ha ribadito come il Napoli, a suo dire, resti inferiore alle grandi del Nord ovvero Inter, Milan e Juventus.

Conte però non parla tanto di fattori sportivi ma in termini economici, che vedrebbero il suo Napoli dietro alle tre big italiane: è davvero così?

  • COSA HA DETTO CONTE

    "Quello del Napoli è un percorso appena iniziato. A livello di struttura non siamo pronti per comandare. Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Ogni volta che vince qualcuno che non è una di queste tre squadre fa qualcosa di straordinario. Se ci sono differenze non puoi nascondere la testa sotto la sabbia. Si cerca con grande lavoro e grande voglia di colmare la differenza ma stiamo parlando di realtà molto diverse" ha dichiarato Conte a DAZN dopo Cremonese-Napoli.

  • MONTE INGAGGI IN SERIE A: LA CLASSIFICA

    Secondo i dati di 'Calcio e Finanza', Conte ha ragione ma non del tutto.

    La società con il monte ingaggi lordo più alto della Serie A nella stagione 2025/2026 infatti è l'Inter, con 141.5 milioni di euro. Dietro c'è la Juventus a quota 123 milioni di euro.

    Ma il Napoli campione d'Italia non è poi così lontano: il monte ingaggi azzurro ammonta a 110.1 milioni di euro che gli valgono il terzo posto di questa classifica.

    Al quarto e al quinto posto Roma (107.5 milioni) e Milan (104.5 milioni).  Più lontana troviamo la Lazio, sesta, con un monte ingaggi di 69.9 milioni di euro.

    LA CLASSIFICA PER MONTE INGAGGI

    1. Inter 141.5 milioni di euro
    2. Juventus 123 milioni di euro
    3. Napoli 110.1 milioni di euro
    4. Roma 107.5 milioni di euro
    5. Milan 104.5 milioni di euro
    6. Lazio 69.9 milioni di euro
    7. Fiorentina 60.8 milioni di euro
    8. Atalanta 57.9 milioni di euro
    9. Como 47.8 milioni di euro
    10. Torino 41.2 milioni di euro
    11. Bologna 38.5 milioni di euro
    12. Sassuolo 33.3 milioni di euro
    13. Genoa 27.8 milioni di euro
    14. Cremonese 22.8 milioni di euro
    15. Udinese 20.5 milioni di euro
    16. Parma 20.2 milioni di euro
    17. Cagliari 19.9 milioni di euro
    18. Hellas Verona 18.2 milioni di euro
    19. Lecce 15.9 milioni di euro
    20. Pisa 14.7 milioni di euro
  • LA CRESCITA DEL NAPOLI

    Il Napoli peraltro è anche la società il cui monte ingaggi è maggiormente cresciuto in Serie A rispetto alla scorsa stagione facendo registrare un +30.7%.

    Mentre resta praticamente invariato quello delle due milanesi con Inter e Milan rispettivamente a -0.7% e -0.6%.

    Dietro al Napoli come percentuale di crescita del monte ingaggi troviamo la Roma a +22.3%, la Juventus invece si ferma a un +12.6%.

  • NAPOLI PRIMO PER COSTO DELLA ROSA

    Allargando l'analisi al costo della rosa vediamo infine come il Napoli, secondo i dati di 'Calcio e Finanza', sia la società che spende di più in Serie A.

    La cifra degli azzurri tra ammortamenti e prestiti e monte ingaggi ammonta a 240.489.804 euro. Subito dietro c'è la Juventus a quota 235.216.134.

    Più lontane invece il Milan, terzo con 'soli' 197.447.263 euro e l'Inter che si ferma al quarto posto con un costo complessivo della rosa 194.719.903 euro.

