"Napoli inferiore per monte ingaggi a Inter, Milan e Juventus": Conte ha ragione? Cosa dicono i dati, azzurri primi per costo della rosa

"Quello del Napoli è un percorso appena iniziato. A livello di struttura non siamo pronti per comandare. Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Ogni volta che vince qualcuno che non è una di queste tre squadre fa qualcosa di straordinario. Se ci sono differenze non puoi nascondere la testa sotto la sabbia. Si cerca con grande lavoro e grande voglia di colmare la differenza ma stiamo parlando di realtà molto diverse" ha dichiarato Conte a DAZN dopo Cremonese-Napoli.