"Napoli inferiore per monte ingaggi a Inter, Milan e Juventus": Conte ha ragione? Cosa dicono i dati, azzurri primi per costo della rosa

Secondo i dati di 'Calcio e Finanza', Conte ha ragione ma non del tutto.
La società con il monte ingaggi lordo più alto della Serie A nella stagione 2025/2026 infatti è l'Inter, con 141.5 milioni di euro. Dietro c'è la Juventus a quota 123 milioni di euro.
Ma il Napoli campione d'Italia non è poi così lontano: il monte ingaggi azzurro ammonta a 110.1 milioni di euro che gli valgono il terzo posto di questa classifica.
Al quarto e al quinto posto Roma (107.5 milioni) e Milan (104.5 milioni). Più lontana troviamo la Lazio, sesta, con un monte ingaggi di 69.9 milioni di euro.
LA CLASSIFICA PER MONTE INGAGGI
- Inter 141.5 milioni di euro
- Juventus 123 milioni di euro
- Napoli 110.1 milioni di euro
- Roma 107.5 milioni di euro
- Milan 104.5 milioni di euro
- Lazio 69.9 milioni di euro
- Fiorentina 60.8 milioni di euro
- Atalanta 57.9 milioni di euro
- Como 47.8 milioni di euro
- Torino 41.2 milioni di euro
- Bologna 38.5 milioni di euro
- Sassuolo 33.3 milioni di euro
- Genoa 27.8 milioni di euro
- Cremonese 22.8 milioni di euro
- Udinese 20.5 milioni di euro
- Parma 20.2 milioni di euro
- Cagliari 19.9 milioni di euro
- Hellas Verona 18.2 milioni di euro
- Lecce 15.9 milioni di euro
- Pisa 14.7 milioni di euro