Napoli in emergenza a centrocampo: out anche Lobotka, Gilmour titolare dopo mesi

Antonio Conte conosce benissimo l’importanza del momento e allo stesso tempo è consapevole dele difficoltà con le quali il Napoli si presenta al Maradona per affrontare il Torino venerdì sera nella gara che apre la 28esima giornata di Serie A.
In casa azzurra c’è un centrocampo da inventare, reparto costretto a fare i conti anche con la defezione di Lobotka, già uscito anticipatamente dal campo contro il Verona.
Conte si affiderà così a Billy Gilmour, rientrato dopo il lungo stop e pronto a scendere in campo dal primo minuto dopo diversi mesi con Elmas al suo fianco.