Gilmour NapoliGetty Images
Nino Caracciolo

Napoli in emergenza a centrocampo: out anche Lobotka, Gilmour titolare dopo mesi

Per la prima volta in stagione nessuno dei Fantastici 4 scenderà in campo dal primo minuto: con Lobotka out, Conte si affida a Gilmour con Elmas.

Antonio Conte conosce benissimo l’importanza del momento e allo stesso tempo è consapevole dele difficoltà con le quali il Napoli si presenta al Maradona per affrontare il Torino venerdì sera nella gara che apre la 28esima giornata di Serie A.

In casa azzurra c’è un centrocampo da inventare, reparto costretto a fare i conti anche con la defezione di Lobotka, già uscito anticipatamente dal campo contro il Verona.

Conte si affiderà così a Billy Gilmour, rientrato dopo il lungo stop e pronto a scendere in campo dal primo minuto dopo diversi mesi con Elmas al suo fianco.

  • NESSUNO DEI FAB4 IN CAMPO DAL PRIMO

    Anguissa, McTominay, Lobotka e De Bruyne: il Napoli aveva pensato alla sua stagione affidando il centrocampo ai Fantastici 4, ma a causa dei tanti infortuni l’idea è stata quasi subito abbandonata. Domani sera contro il Torino sarà la prima volta in stagione in cui nessuno dei quattro centrocampisti scenderà in campo dal primo minuto. Un inedito.

  • OUT ANCHE LOBOTKA

    A complicare ancora di più i piani di Antonio Conte è arrivato l’infortunio di Lobotka, uscito anzitempo contro il Verona: un sovraccarico muscolare che suggerisce prudenza e costringe lo slovacco a un turno di stop. Per lui niente Torino.

  • SPAZIO A GILMOUR

    A sostituire Lobotka sarà Billy Gimour, un altro dei centrocampisti del Napoli che sono stati costretti a rimanere a lungo ai box per infortunio. Lo scozzese non gioca una partita da titolare dallo scorso 28 ottobre a Lecce: poi l’intervento chirurgico per eliminare i problemi di pubalgia e il lungo stop. Gilmour è tornato in campo nei minuti finali contro la Roma, poi non è sceso in campo contro l’Atalanta, ma è entrato nei 20 minuti conclusivi contro il Verona. Per lui adesso nuova maglia da titolare a distanza di mesi contro il Torino.

  • DE BRUYNE E ANGUISSA IN PANCHINA?

    L’emergenza centrocampo però potrebbe finire in tempi brevi. Conte infatti potrebbe avere a disposizione per qualche minuto già contro il Torino sia De Bruyne che Anguissa. I due lungodegenti potrebbero per la prima volta dopo mesi tornare tra i convocati per la gara contro i granata.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    Ancora assente McTominay, Conte dovrebbe optare per un centrocampo con Gilmour ed Elmas come coppia centrale.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. All. Conte

