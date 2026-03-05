Napoli in emergenza a centrocampo: out anche Lobotka, Gilmour titolare dopo mesi

A sostituire Lobotka sarà Billy Gimour, un altro dei centrocampisti del Napoli che sono stati costretti a rimanere a lungo ai box per infortunio. Lo scozzese non gioca una partita da titolare dallo scorso 28 ottobre a Lecce: poi l’intervento chirurgico per eliminare i problemi di pubalgia e il lungo stop. Gilmour è tornato in campo nei minuti finali contro la Roma, poi non è sceso in campo contro l’Atalanta, ma è entrato nei 20 minuti conclusivi contro il Verona. Per lui adesso nuova maglia da titolare a distanza di mesi contro il Torino.