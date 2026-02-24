Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, né Piccinini né Chiffi saranno fermati dopo gli episodi contestati in Milan-Parma e Atalanta-Napoli.

Per i due direttori di gara è previsto soltanto un normale turnover, con la possibilità per Chiffi di ripartire dalla Serie B già dalla prossima giornata.

I vertici arbitrali riconoscono errori di valutazione nell’immediatezza delle azioni: in Milan-Parma, Piccinini avrebbe dovuto intervenire preventivamente sui blocchi in area e convalidare subito il goal annullato, senza attendere il VAR; in Atalanta-Napoli, Chiffi ha commesso un errore iniziale sul contatto Hien-Hojlund poi corretto dal VAR Aureliano, mentre la rete di Gutierrez sarebbe stata da convalidare perché l’attrito tra Hojlund e Hien non configurava un fallo tale da annullare l’azione.

Rocchi, insisterà nelle prossime settimane sulle valutazioni da campo e su un’oggettivazione dei blocchi sui calci d’angolo, tema che verrà discusso nel raduno con arbitri e VMO.