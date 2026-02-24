La scia delle polemiche arbitrali seguite ad Atalanta-Napoli continua a scuotere l’ambiente azzurro. Il club partenopeo ha deciso a far sentire la propria voce dopo il goal annullata a Gutierrez e il rigore prima assegnato e poi revocato dall’arbitro Chiffi.
Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha contattato il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina per chiedere interventi immediati in tema arbitrale e utilizzo del VAR.
Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, la proposta del patron del Napoli riguarda l’intervento del VAR a chiamata, come già accade ora in Serie C con due card a partita a disposizione di ogni squadra.
Intanto i vertici arbitrali e il designatore Gianluca Rocchi studia attentamente l’operato dei direttori di gara dopo gli ultimi episodi e le proteste di alcune società, tra cui proprio il Napoli dopo la sfida con l’Atalanta, con valutazioni interne ma senza optare per stop disciplinari per gli arbitri coinvolti.