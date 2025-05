Napoli Campione d'Italia, in quale fascia sarà al sorteggio Champions? Cambia tutto rispetto all'ultimo Scudetto

Il regolamento per il sorteggio Champions League, rispetto al passato il Napoli si ritroverà in una coppa europea decisamente diversa.

Nel ventunesimo secolo è difficile pensare al presente, alla gioia del momento che si sta vivendo. Si corre, si pensa sempre al dopo, al domani. E così il Napoli quattro volte Campione d'Italia deve barcamenarsi tra il futuro in panchina, il mercato e la prossima annata. Un'annata che dopo una sola stagione fa di nuovo rima con Champions League.

Assente nel 2024/2025, il Napoli esordirà a fine settembre nel nuovo format della Champions, che vede come noto 36 squadre presenti in uno solo girone. La scorsa annata non è stato certo un esperimento, è la nuova realtà del massimo torneo europeo: otto gironi addio, d'ora in poi, almeno fino ad un nuovo cambio di format nei prossimi anni, la fase campionato è ciò che caratterizza la competizione continentale.

Il Napoli affronterà dunque diverse squadre in più rispetto al solito, consapevole tra l'altro di non essere testa di serie nonostante lo Scudetto vinto il 23 maggio.