Napoli eliminato: perché le squadre di Antonio Conte soffrono in Champions League?

Conte è senza dubbio un allenatore di livello d'élite. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni una volta lo ha definito "il Lionel Messi degli allenatori" e questa opinione è condivisa da molti dei suoi ex giocatori. In effetti, oggi nel mondo del calcio ci sono poche figure in grado di esercitare un'influenza così trasformativa.

Come ha scritto il grande Andrea Pirlo nella sua autobiografia: "Quando Conte parla, le sue parole ti colpiscono. Si fanno strada nella tua mente, spesso in modo piuttosto violento, e si insinuano nel profondo. Ho perso il conto delle volte in cui mi sono ritrovato a dire: 'Cavolo, Conte ha detto di nuovo qualcosa di davvero azzeccato oggi!'".

Quel mix ispiratore di intuizione e intensità è la ragione principale per cui Conte ha preso in mano per tre volte club in crisi (Juventus, Chelsea e Napoli) e li ha portati al titolo di campioni nella sua primissima stagione alla guida.

In tutti e tre i casi, però, la squadra in questione aveva ottenuto risultati così scarsi nella stagione precedente che Conte non era gravato da un impegno europeo. Di conseguenza, aveva regolarmente una settimana per prepararsi alle partite di campionato, il che è ovviamente un enorme vantaggio rispetto ai rivali per il titolo.

Questo permette all'allenatore di avere più tempo per studiare i punti di forza e di debolezza dell'avversario, rendendo così più facile elaborare un piano di gioco dettagliato per neutralizzare i primi e sfruttare i secondi.

Inoltre offre anche ai giocatori più tempo per recuperare dalla partita precedente, cosa che è sempre stata di fondamentale importanza per le squadre di Conte.