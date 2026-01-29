Napoli eliminato: perché le squadre di Antonio Conte soffrono in Champions League?

La sconfitta contro la Juventus ha forse chiuso definitivamente al Napoli la possibilità di centrare il bis tricolore, dato che la squadra di Conte è oggi distante nove punti dall'Inter.
Ma ha messo anche seriamente a rischio il quarto posto. I bianconeri, infatti, ora sono dietro solo di un punto. Senza dimenticare l'impetuosa crescita del Como, oggi sesto a -3 dal Napoli.
A peggiorare ulteriormente il quadro per gli azzurri è arrivata l'eliminazione dalla Champions League in seguito ad un'altra sconfitta, stavolta in casa, contro il Chelsea.
Un risultato negativo dal punto di vista economico ma soprattutto da quello sportivo. Una squadra campione d'Italia non veniva eliminata così presto dal 2013/14. In quel caso si trattava della Juventus, ma in panchina c'era sempre lui: Antonio Conte.
A conferma di come il rapporto tra l'attuale tecnico del Napoli e la Champions League sia da sempre complicato. Ma perché le sue squadre faticano così tanto in Europa?