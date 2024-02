Il Napoli si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a Barcellona: cosa succede in caso di parità tra andata e ritorno e regolamento.

Deludente prestazione per il primo Napoli di Calzona ma ottimo pareggio. 1-1 contro il Barcellona per la squadra partenopea, con zero tiri verso la porta di Ter Stegen fino al goal di Osimhen che tiene tutto in bilico. Ora si deciderà tutto a Montjuic, dove i blaugrana giocano l'annata 2023/2024 in virtù dei lavori al vecchio Camp Nou.

Al Napoli al quale non basterà pareggiare come in passato, ma che invece dovrà invece espugnare con decisione lo Stadio Olimpico locale per poter giocare i quarti di Champions League per il secondo anno consecutivo.

Napoli ai quarti se: vediamo i risultati che poter approdare al turno successivo.