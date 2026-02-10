Goal.com
Napoli Como Serie AGetty Images
Vittorio Rotondaro

Napoli-Como, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Napoli e Como si affrontano ai quarti di finale di Coppa Italia: cosa succede se al termine dei 90' più recupero il match è in parità, supplementari o rigori?

Prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia: stasera tocca a Napoli e Como duellare in gara unica per un posto nelle semifinali del torneo nazionale.

Gli azzurri si sono qualificati grazie al sofferto successo sul Cagliari, piegato soltanto ai calci di rigore; meno tortuoso il passaggio del turno della squadra di Fabregas, vittoriosa per 1-3 in casa della Fiorentina.

Ma cosa succede se Napoli-Como termina in parità al termine dei 90 minuti regolamentari? Spazio per i tempi supplementari o direttamente per i calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.

  • NAPOLI-COMO, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    Qualora il risultato dovesse essere un pareggio alla fine dei 90 minuti regolamentari, Napoli e Como non si affronterebbero ai supplementari che non sono previsti in casi del genere per i quarti di finale della Coppa Italia.

    I ragazzi di Conte e Fabregas, dunque, non giocherebbero la mezz'ora aggiuntiva che sarebbe stata inevitabile in caso di supplementari.

  • NAPOLI-COMO, CI SONO I RIGORI?

    A decretare la squadra vincente potrebbero dunque essere direttamente i calci di rigore: cinque tentativi a testa per Napoli e Como, con la possibilità di un prolungamento a oltranza in caso di equilibrio alla fine della serie.

  • IL REGOLAMENTO DEI QUARTI DI FINALE DELLA COPPA ITALIA

    Questo lo stralcio del regolamento della Coppa Italia in cui vengono designati i rigori come soluzione per determinare la squadra qualificata alle semifinali.

    "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: 'Procedure per determinare la squadra vincente di una gara'".

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI IN COPPA ITALIA

    I supplementari torneranno a partire dalle semifinali: qualora la situazione al termine del match di ritorno dovesse essere in equilibrio, le squadre in causa si troverebbero costrette a disputare due tempi da 30 minuti ciascuno per provare a prevalere l'una sull'altra prima degli eventuali rigori.

    Lo stesso discorso è valido per la finalissima in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio.

