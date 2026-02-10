Napoli-Como, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Prosegue il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia: stasera tocca a Napoli e Como duellare in gara unica per un posto nelle semifinali del torneo nazionale.
Gli azzurri si sono qualificati grazie al sofferto successo sul Cagliari, piegato soltanto ai calci di rigore; meno tortuoso il passaggio del turno della squadra di Fabregas, vittoriosa per 1-3 in casa della Fiorentina.
Ma cosa succede se Napoli-Como termina in parità al termine dei 90 minuti regolamentari? Spazio per i tempi supplementari o direttamente per i calci di rigore? Cosa dice il regolamento della Coppa Italia.