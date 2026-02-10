Napoli-Como 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono

Il Napoli, dopo la Champions, saluta anche la Coppa Italia.

Il Como compie l'impresa al Maradona, eliminando gli azzurri ai rigori e regalandosi una clamorosa semifinale, dove i ragazzi di Fabregas sfideranno l'Inter.

Nei 90' a segno due gioielli in rapida ascesa: Baturina apre i conti proprio dal dischetto per un fallo di Olivera su Smolcic, pareggia un Vergara on fire lanciato in porta da un pallone prolungato da Hojlund.

Partita bloccata in termini di occasioni a dispetto della mole di palleggio consegnata al match da entrambe le squadre, coi partenopei che nel secondo tempo non capitalizzano i metri guadagnati e la bravura nello schiacciare gli ospiti nella propria metà campo.

I tempi regolamentari così si concludono 1-1 e si va ai penalty, dove per decidere la qualificazione bisogna protrarsi abbondantemente ad oltranza: Lukaku calcia fuori, Milinkovic-Savic para e poi spacca la porta, mentre a sancire l'uscita di scena del Napoli è l'errore di Lobotka seguito all'esecuzione vincente di Kempf.

Alla squadra di Conte resta solo il campionato, per il Como la stagione si trasforma ancor più in una favola.