Claudio D'Amato

Napoli-Como 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono

Impresa del Como al Maradona: i lariani eliminano il Napoli al termine di una lotteria dei penalty infinita e volano in semifinale per sfidare l'Inter. Nei 90' a segno Baturina dal dischetto e Vergara.

Il Napoli, dopo la Champions, saluta anche la Coppa Italia.

Il Como compie l'impresa al Maradona, eliminando gli azzurri ai rigori e regalandosi una clamorosa semifinale, dove i ragazzi di Fabregas sfideranno l'Inter.

Nei 90' a segno due gioielli in rapida ascesa: Baturina apre i conti proprio dal dischetto per un fallo di Olivera su Smolcic, pareggia un Vergara on fire lanciato in porta da un pallone prolungato da Hojlund.

Partita bloccata in termini di occasioni a dispetto della mole di palleggio consegnata al match da entrambe le squadre, coi partenopei che nel secondo tempo non capitalizzano i metri guadagnati e la bravura nello schiacciare gli ospiti nella propria metà campo.

I tempi regolamentari così si concludono 1-1 e si va ai penalty, dove per decidere la qualificazione bisogna protrarsi abbondantemente ad oltranza: Lukaku calcia fuori, Milinkovic-Savic para e poi spacca la porta, mentre a sancire l'uscita di scena del Napoli è l'errore di Lobotka seguito all'esecuzione vincente di Kempf.

Alla squadra di Conte resta solo il campionato, per il Como la stagione si trasforma ancor più in una favola.

  • PAGELLE NAPOLI

    Lukaku malissimo dal dischetto (5), Lobotka (5) condanna gli azzurri all'eliminazione, Olivera (5) ingenuo nel regalare il penalty dello 0-1 al Como. Giovane (5) e Alisson Santos (6 solo per il rigore segnato nella lotteria) sottotono, Milinkovic-Savic (75) super dagli undici metri sia tra i pali che nel calciare, in difesa bene Rrahmani (6,5).

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6; Mazzocchi 5,5 (59' Politano 6), Elmas 6,5, Lobotka 5, Olivera 5 (59' Spinazzola 6,5); Giovane 5 (59' Alisson Santos 6), Vergara 7 (74' Gutierrez 6); Hojlund 6 (74' Lukaku 5). All. Conte.

  • PAGELLE COMO

    Butez e Kempf (7 ad entrambi) portano il Como in semifinale risultando decisivi dal dischetto, bocciata la coppia centrale di difesa Ramon-Diego Carlos (5 e 5), Nico Paz (5,5) non si accende, Baturina (7) si conferma in ascesa.

    VOTI COMO (4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6,5, Ramon 5 (53' Kempf 7), Diego Carlos 5, Valle 6; Perrone 5,5, Sergi Roberto 6 (66' Da Cunha 6); Addai 6,5 (66' Rodriguez 6), Nico Paz 5,5 (82' Vojvoda sv), Baturina 7; Caqueret 5,5 (53' Douvikas 6). All. Fabregas.

  • TABELLINO NAPOLI-COMO

    NAPOLI-COMO 7-8 dcr (1-1 al 90')

    Marcatori: 39' rig. Baturina (C), 47' Vergara (N)

    Sequenza rigori: Da Cunha (C) goal, Politano (N) goal, Douvikas (C) goal, Lukaku (N) fuori, Baturina (C) goal, Spinazzola (N) goal, Perrone (C) parato, Alissson Santos (N) goal, Smolcic (C) goal, Elmas (N) goal, Diego Carlos (C) goal, Milinkovic-Savic (N) goal, Vojvoda (C) goal, Gutierrez (N) goal, Kempf (C) goal, Lobotka (N) parato

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6; Mazzocchi 5,5 (59' Politano 6), Elmas 6,5, Lobotka 5, Olivera 5 (59' Spinazzola 6,5); Giovane 5 (59' Alisson Santos 6), Vergara 7 (74' Gutierrez 6); Hojlund 6 (74' Lukaku 5). All. Conte.

    COMO (4-2-3-1): Butez 7; Smolcic 6,5, Ramon 5 (53' Kempf 7), Diego Carlos 5, Valle 6; Perrone 5,5, Sergi Roberto 6 (66' Da Cunha 6); Addai 6,5 (66' Rodriguez 6), Nico Paz 5,5 (82' Vojvoda sv), Baturina 7; Caqueret 5,5 (53' Douvikas 6). All. Fabregas.

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)

    Espulsi: nessuno

