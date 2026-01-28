Napoli-Chelsea è la gara di Lukaku: dal tifo fin da bambino ai due capitoli poco felici con i 'Blues'

Le strade di Lukaku e il Chelsea tornano a intrecciarsi nell'estate del 2021, otto anni dopo il passaggio all'Everton (diventato definitivo nel 2014): stavolta il pedigree del giocatore è completamente diverso, così come l'esperienza maturata a suon di goal anche tra le fila di Manchester United e Inter.

I 'Blues' decidono di fare le cose in grande elargendo nelle casse nerazzurre qualcosa come 115 milioni di euro: una cifra enorme, superata nella classifica degli acquisti più costosi nella storia del club dagli investimenti fatti successivamente per Caicedo ed Enzo Fernandez.

Per Lukaku, reduce dallo Scudetto vinto con l'Inter, si realizza il sogno del ritorno in club per lui molto speciale: ai media inglesi dichiarerà di fare il tifo per il Chelsea fin da bambino, parole che in seguito suoneranno di beffa.

"È stato un lungo viaggio per me, sono arrivato qui da bambino e torno con esperienza e maturità. Tifo Chelsea sin da quando sono piccolo, questa società si sposa perfettamente con le mie ambizioni dopo aver conquistato la Serie A. Penso che questa opportunità arrivi al momento giusto".