Napoli-Chelsea è la gara di Lukaku: dal tifo fin da bambino ai due capitoli poco felici con i 'Blues'

Il Napoli si gioca tutto nell'ultima giornata della League Phase di Champions League: azzurri bisognosi di una vittoria contro il Chelsea per prendersi la qualificazione ai playoff di febbraio ed evitare la prematura eliminazione dal torneo.
Una sfida che non sarà mai come tutte le altre per Romelu Lukaku, appena rientrato in campo dopo oltre cinque mesi di stop: giusto in tempo per sfidare il suo passato, per larghi tratti tormentato nonostante i propositi di amore espressi a più riprese.
Un rapporto caratterizzato da più spine che gioie, sviluppatosi in due periodi distinti della carriera del belga che si appresta a incontrare da avversario un club che per mille motivi non potrà mai essergli indifferente: a prescindere dall'amarezza dell'epilogo.