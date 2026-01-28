Getty Images
Napoli-Chelsea, con questo risultato playoff o eliminazione? La classifica di Champions
IL RISULTATO DEL NAPOLI
La partita del Maradona tra Napoli e Chelsea è sullo 0-0.
Rispetto ad Atalanta, Inter e Juventus il Napoli è già certo di non poter giocare gli ottavi, ma può qualificarsi agli spareggi in questi ultimi '90 del girone unico.
COSA SERVE PER I PLAYOFF
Il Napoli deve battere il Chelsea per andare ai playoff, ma in teoria potrebbe servire anche un pareggio: allo stato attuale delle cose e visti i risultati degli altri campi la squadra di Conte ha bisogno di tre punti per sperare nel passaggio del turno.
In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, non favorevole alla squadra di Conte: il -5 fin qui rimediato, frutto di sette goal segnati e dodici subiti, tiene in bilico la qualificazione agli spareggi.
L'ATTUALE CLASSIFICA DEL NAPOLI
Il Napoli ha bisogno di finire almeno 24esimo per qualificarsi agli spareggi di Champions League.
Attualmente, con le 18 partite di Champions in contemporanea, il Napoli è 26esimo e dunque tagliato fuori.
