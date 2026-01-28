Goal.com
Napoli-Chelsea, con questo risultato playoff o eliminazione? La classifica di Champions

A differenza di Atalanta, Inter e Juventus, il Napoli non ha almeno un posto assicurato nei playoff: contro il Chelsea si decide il destino europeo degli azzurri.

  • IL RISULTATO DEL NAPOLI

    La partita del Maradona tra Napoli e Chelsea è sullo 0-0.

    Rispetto ad Atalanta, Inter e Juventus il Napoli è già certo di non poter giocare gli ottavi, ma può qualificarsi agli spareggi in questi ultimi '90 del girone unico.

  • COSA SERVE PER I PLAYOFF

    Il Napoli deve battere il Chelsea per andare ai playoff, ma in teoria potrebbe servire anche un pareggio: allo stato attuale delle cose e visti i risultati degli altri campi la squadra di Conte ha bisogno di tre punti per sperare nel passaggio del turno.

    In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, non favorevole alla squadra di Conte: il -5 fin qui rimediato, frutto di sette goal segnati e dodici subiti, tiene in bilico la qualificazione agli spareggi.

  • L'ATTUALE CLASSIFICA DEL NAPOLI

    Il Napoli ha bisogno di finire almeno 24esimo per qualificarsi agli spareggi di Champions League.

    Attualmente, con le 18 partite di Champions in contemporanea, il Napoli è 26esimo e dunque tagliato fuori.

