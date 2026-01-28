Goal.com
Hojlund Napoli Chelsea Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Chelsea 2-3, pagelle e tabellino: Conte eliminato dalla Champions League, avventura finita

Il Napoli esce dalla Champions dopo una partita del Maradona pregna di emozioni, con la rimonta dei padroni di casa alla quale è seguita la controrimonta ospite.

Il Napoli è fuori dalla Champions League. Il k.o per 3-2 contro il Chelsea taglia fuori la squadra partenopea, unica italiana che non giocherà la fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale. Un match combattuto fino all'ultimo, ma che alla fine i padroni di casa non sono riusciti a portare dalla propria per approdare ai playoff.

Dopo Atalanta, Inter e Juventus, già certe di giocare almeno gli spareggi sin dal settimo turno, il Napoli non ha completato l'en-plein delle squadre di Serie A. Per i partenopei una rimonta di forza nel primo tempo, dopo aver subito lo svantaggio per un fallo di mano di Juan Jesus, che ha portato al rigore segnato da Enzo Fernandez, ma non abbastanza per proseguire nel torneo europeo.

In seguito al momentaneo 0-1, il Napoli non si era disunito, rimanendo in partita e anzi ribaltando la sfida con un Olivera ispirato e gli avanti azzurri in grado di superare con abilità i difensori avversari: Vergara ha ricevuto al 33', superando Fofana con una veronica per battere Sanchez.

Fofana superato anche da Hojlund dieci minuti dopo, quando il danese è stato imbeccato nuovamente da Olivera.

Nella ripresa Rosenior cambia diversi uomini, inserendo anche Palmer. Ed è proprio inglese che serve Joao Pedro al minuto 60, con quest'ultimo riuscito ad inventarsi un goal da urlo con il mancino. Disunito, il Napoli ha subito anche il tris, nuovamente sull'asse Palmer-Joao Pedro.

  • PAGELLE NAPOLI

    Juan Jesus (voto 5) causa un rigore e sbanda contro gli avanti avversari, McTominay (5.5) questa volta non ha saputo cambiare la partita come di consueto. Grande prova di Olivera (7), calato però nella ripresa. Da rivedere anche Buongiorno (5.5), mentre in attacco Vergara (7) sta dimostrando di poter essere un'ottima pedina per il proseguo dell'annata.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Juan Jesus 5 (67' Gutierrez 5.5), Buongiorno 5.5; Spinazzola 5.5 (82' Beukema sv), Lobotka 6, McTominay 5.5, Olivera 7; Vergara 7, Elmas 5.5 (82' Lukaku sv); Højlund 6.5

  • PAGELLE CHELSEA

    Partita da dimenticare per Fofana (voto 5), che si lascia sorprendere in occasione di entrambe le reti del Napoli. Estevao (5.5) è apparso piuttosto spaesato, mentre Joao Pedro (7.5) si sveglia dopo l'ingresso decisivo di Palmer (7.5), assolutamente fondamentale per il successo ospite e il k.o dei padroni di casa.

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 6; Malo Gusto 5.5 (59' Chalobah 6), James 6, Fofana 5, Cucurella 6; Santos 6 (59' Gittens 6), Caicedo 6; Estevao 5.5 (74' Garnacho sv), Fernandez 6.5, Pedro Neto 5.5 (46' Palmer 7.5); Joao Pedro 7.5

  • TABELLINO NAPOLI-CHELSEA 2-3

    Marcatori: 19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' Joao Pedro (C)

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Juan Jesus 5 (67' Gutierrez 5.5), Buongiorno 5.5; Spinazzola 5.5 (82' Beukema sv), Lobotka 6, McTominay 5.5, Olivera 7; Vergara 7, Elmas 5.5 (82' Lukaku sv); Højlund 6.5. All. Conte.

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 6; Malo Gusto 5.5 (59' Chalobah 6), James 6, Fofana 5, Cucurella 6; Santos 6 (59' Gittens 6 [90' Badiashile sv]), Caicedo 6; Estevao 5.5 (74' Garnacho sv), Fernandez 6.5, Pedro Neto 5.5 (46' Palmer 7.5); Joao Pedro 7.5. All. Rosenior

    Arbitro: Turpin

    Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N), Fofana (C)

    Espulsi: .ì-

0