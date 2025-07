Napoli-Catanzaro dove vederla: DAZN, Sky o OneFootball? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'amichevole

SSC Napoli vs Catanzaro

Napoli in campo a Dimaro per la sua seconda amichevole estiva: formazioni, canale tv e diretta streaming del match contro il Catanzaro.

Dopo la sconfitta a sorpresa rimediata contro l'Arezzo, il Napoli si appresta a scendere in campo per disputare la sua seconda amichevole precampionato.

Il ritiro di Dimaro si concluderà col test che opporrà gli azzurri al Catanzaro, freschi di cambio allenatore con l'arrivo in panchina di Alberto Aquilani al posto di Fabio Caserta e desiderosi di disputare un campionato di Serie B ambizioso.

La squadra di Antonio Conte, invece, domenica saluterà il Trentino e dopo il match coi calabresi farà rientro a casa, per poi virare in Abruzzo alla volta di Castel di Sangro (secondo ritiro estivo, in programma dal 30 luglio al 14 agosto).

Tutto su Napoli-Catanzaro: le formazioni dell'amichevole e dove vederla in tv e streaming.