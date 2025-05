Napoli-Cagliari 2-0, pagelle e tabellino: Lukaku e McTominay da Scudetto, Sherri alza il muro, Rrahmani insuperabile, Raspadori dappertutto, Mina soffre

SSC Napoli vs Cagliari

Apoteosi Napoli: Lukaku e McTominay stendono il Cagliari e consegnano il quarto Scudetto della storia agli azzurri.

Il Napoli, per la quarta volta nella sua storia, è Campione d'Italia.

L'appassionante duello con l'Inter se lo aggiudicano gli azzurri, che all'ultima curva battono 2-0 il Cagliari guidati dai loro leader: Scott McTominay e Romelu Lukaku, autori di prodezze valse il tricolore.

La squadra di Conte, squalificato e dunque non in panchina (al suo posto il vice Stellini), azzanna subito il match ma trova sulla propria strada un super Sherri, che però nulla può nel finale del primo tempo quando l'ex Man United sblocca il risultato con una splendida rovesciata su cross di Politano.

Nella ripresa gli azzurri non allentano pressione e tensione e Lukaku, al 51', concede il bis con un coast to coast concluso con un rasoterra che supera Sherri.

Da lì in avanti il Napoli gestisce, non soffre e va ad un passo dal tris col nuovo entrato Neres. Al fischio finale di La Penna il 'Maradona' esplode di gioia, ritrovandosi in tasca uno Scudetto inimmaginabile.