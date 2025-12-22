Napoli-Bologna, ci sono i supplementari o i rigori? Il regolamento della Supercoppa Italiana in caso di parità al 90'

Il grande giorno è arrivato: una tra Napoli e Bologna alzerà al cielo di Riad la Supercoppa Italiana, succedendo così nell'albo d'oro della competizione al Milan che lo scorso anno aveva trionfato battendo l'Inter nel derby.

Il meccanismo è chiaro: Napoli e Bologna sono arrivate in finale superando rispettivamente il Milan e l'Inter nelle due semifinali. La vincente della gara di questa sera (ore 20 italiane, 22 locali) conquisterà la Supercoppa, la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto.

Cosa accadrà invece in caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari? La finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna proseguirà con i tempi supplementari o verrà decisa direttamente dai calci di rigore? Il regolamento.