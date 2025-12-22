Pubblicità
Lucumi Hojlund Bologna NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli-Bologna, ci sono i supplementari o i rigori? Il regolamento della Supercoppa Italiana in caso di parità al 90'

A Riad, a partire dalle 20 italiane, il Napoli e il Bologna si giocano la conquista della Supercoppa Italiana: ma cosa accadrebbe in caso di parità al termine del secondo tempo regolamentare?

Il grande giorno è arrivato: una tra Napoli e Bologna alzerà al cielo di Riad la Supercoppa Italiana, succedendo così nell'albo d'oro della competizione al Milan che lo scorso anno aveva trionfato battendo l'Inter nel derby.

Il meccanismo è chiaro: Napoli e Bologna sono arrivate in finale superando rispettivamente il Milan e l'Inter nelle due semifinali. La vincente della gara di questa sera (ore 20 italiane, 22 locali) conquisterà la Supercoppa, la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto.

Cosa accadrà invece in caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari? La finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna proseguirà con i tempi supplementari o verrà decisa direttamente dai calci di rigore? Il regolamento.

  • NAPOLI-BOLOGNA, CI SONO I TEMPI SUPPLEMENTARI?

    Così come era previsto per le due semifinali, neppure in finale ci saranno i tempi supplementari nel caso Napoli e Bologna terminassero su un punteggio di parità i due tempi regolamentari.

    La formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano, di conseguenza, non dovranno in alcun caso darsi battaglia per altri 30 minuti complessivi suddivisi in due tempi da 15 minuti ciascuno.

  • NAPOLI-BOLOGNA, CI SONO I RIGORI?

    Se Napoli-Bologna terminerà pari al 90', dunque, la finale verrà decisa direttamente ai calci di rigore: gli azzurri e i rossoblù avranno a disposizione cinque tentativi a testa per superarsi, con possibilità che la lotteria dei tiri dal dischetto prosegua ad oltranza se l'equilibrio ancora non si sarà spezzato.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Il regolamento della Supercoppa Italiana, a tal proposito, recita così:

    "In ciascuna gara,se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

  • IL PRECEDENTE DI BOLOGNA-INTER

    Il regolamento, insomma, non cambia di turno in turno come accade ad esempio nelle fasi finali della Coppa Italia: in Supercoppa è lo stesso sia per le due semifinali che per la finalissima.

    Il caso più recente è quello di Bologna-Inter: venerdì le due squadre hanno chiuso sull'1-1 i tempi regolamentari, per effetto delle reti di Thuram e di Orsolini su rigore, e la sfida è proseguita direttamente ai calci di rigore, dove ad imporsi è stato il Bologna.

