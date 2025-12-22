Pubblicità
Miranda Hojlund Bologna Napoli 2025-2026Getty Images
Michael Di Chiaro

Napoli-Bologna, ci sono diffidati? Cosa succede a chi viene ammonito in Supercoppa

Occhio ai diffidati nella finalissima di Supercoppa italiana: il regolamento sulle squalifiche parla chiaro.

Napoli e Bologna si sfidano nella notte di Riyadh che vale il primo trofeo della stagione: in palio c'è la Supercoppa italiana 2025

Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, hanno superato il Milan in semifinale con un netto 2-0, mentre i felsinei, vincitori dell'ultima Coppa Italia, hanno avuto la meglio sull'Inter ai calci di rigore.

L'attenzione, però, non sarà rivolta solo su chi alzerà al cielo il trofeo, ma anche sulla situazione diffidati e, di conseguenza, dei giocatori a rischio squalifica: cosa prevede il regolamento se un giocatore viene espulso nella finale di Supercoppa o se un giocatore diffidato viene ammonito? Come e quando verrebbe scontata l'eventuale squalifica?


  • CHI VIENE AMMONITO O ESPULSO IN FINALE DI SUPERCOPPA: COSA SUCCEDE?

    Il regolamento parla molto chiaro: per quanto riguarda la Supercoppa Italiana e la Serie A, è previsto che i calciatori diffidati, nel caso in cui dovessero ricevere un cartellino giallo, non giocherebbero il prossimo turno di campionato.

    Stesso discorso, naturalmente, per coloro i quali dovessero essere espulsi nel corso dell'atto finale: la squalifica verrebbe scontata in campionato. Di conseguenza se durante Napoli-Bologna verranno estratti dei cartellini rossi o i giocatori diffidati verranno ammoniti, le squalifiche verranno scontate nel corso della 17esima giornata di Serie A.

  • I DIFFIDATI DEL NAPOLI

    Il Napoli si presenta all'atto finale del torneo senza giocatori diffidati: nessun giocatore partenopeo, dunque, salterà il prossimo impegno di campionato contro la Cremonese in caso di giallo in finale. 

    Diverso invece il discorso in caso di espulsione: se uno o più giocatori del Napoli dovessero ricevere un rosso in finale salterebbero Cremonese-Napoli in programma domenica pomeriggio allo Stadio Zini di Cremona.

  • I DIFFIDATI NEL BOLOGNA

    L'unico giocatore chiamato ad evitare l'ammonizione in finale è il terzino Juan Miranda. Il laterale del Bologna, in caso di ammonizione nella notte decisiva di Riyadh, sarebbe costretto a saltare il derby emiliano col Sassuolo in programma domenica allo Stadio Dall'Ara.


