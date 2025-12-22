Napoli-Bologna, ci sono diffidati? Cosa succede a chi viene ammonito in Supercoppa

Napoli e Bologna si sfidano nella notte di Riyadh che vale il primo trofeo della stagione: in palio c'è la Supercoppa italiana 2025.

Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, hanno superato il Milan in semifinale con un netto 2-0, mentre i felsinei, vincitori dell'ultima Coppa Italia, hanno avuto la meglio sull'Inter ai calci di rigore.

L'attenzione, però, non sarà rivolta solo su chi alzerà al cielo il trofeo, ma anche sulla situazione diffidati e, di conseguenza, dei giocatori a rischio squalifica: cosa prevede il regolamento se un giocatore viene espulso nella finale di Supercoppa o se un giocatore diffidato viene ammonito? Come e quando verrebbe scontata l'eventuale squalifica?