Napoli-Bologna 0-0, cosa succede in Supercoppa al 90'? Pari alla fine, il regolamento con l'1-1 e il 2-2
SUPERCOPPA, SUBITO I RIGORI?
Nella Supercoppa Italiana 2025 non sono previsti i supplementari. Come successo nella semifinale tra Bologna e Inter, vinta dal team di Italiano, in caso di qualsiasi risultato di pareggio al 90' anche il match Napoli-Bologna si deciderà ai rigori.
Sono praticamente dieci anni che la Supercoppa non viene decisa dai penalty e in particolare dal 23 dicembre 2016, quando il Milan ebbe la meglio sulla Juventus a Doha, all'interno dello Stadio Jassim bin Hamad.
Due anni fa, invece, quando ancora erano previsti, la Supercoppa Italiana è stata decisa ai supplementari.
LE FINALI DECISE AI RIGORI
- 2016, Juventus-Milan 3-4
- 2014, Juventus-Napoli 5-6
- 2008, Inter-Roma 6-5
- 2003, Juventus-Milan 5-3
- 1994, Milan-Sampdoria 4-3
LE FINALI DECISE AI SUPPLEMENTARI
- 2021, Inter-Juventus 2-1
- 2012, Juventus-Napoli 4-2
- 2006, Inter-Roma 4-3
- 2005, Juventus-Inter 0-1
