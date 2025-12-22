Pubblicità
Napoli-Bologna 0-0, cosa succede in Supercoppa al 90'? Pari alla fine, il regolamento con l'1-1 e il 2-2

Come funziona la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna in caso di pareggio al 90, il regolamento con supplementari e rigori questa sera.

  • SUPERCOPPA, SUBITO I RIGORI?

    Nella Supercoppa Italiana 2025 non sono previsti i supplementari. Come successo nella semifinale tra Bologna e Inter, vinta dal team di Italiano, in caso di qualsiasi risultato di pareggio al 90' anche il match Napoli-Bologna si deciderà ai rigori.

    Sono praticamente dieci anni che la Supercoppa non viene decisa dai penalty e in particolare dal 23 dicembre 2016, quando il Milan ebbe la meglio sulla Juventus a Doha, all'interno dello Stadio Jassim bin Hamad.

    Due anni fa, invece, quando ancora erano previsti, la Supercoppa Italiana è stata decisa ai supplementari.

  • LE FINALI DECISE AI RIGORI

    • 2016, Juventus-Milan 3-4
    • 2014, Juventus-Napoli 5-6
    • 2008, Inter-Roma 6-5
    • 2003, Juventus-Milan 5-3
    • 1994, Milan-Sampdoria 4-3
  • LE FINALI DECISE AI SUPPLEMENTARI

    • 2021, Inter-Juventus 2-1
    • 2012, Juventus-Napoli 4-2
    • 2006, Inter-Roma 4-3
    • 2005, Juventus-Inter 0-1

