Napoli-Bologna 0-0, cosa succede in Supercoppa al 90'? Pari alla fine, il regolamento con l'1-1 e il 2-2

Nella Supercoppa Italiana 2025 non sono previsti i supplementari. Come successo nella semifinale tra Bologna e Inter, vinta dal team di Italiano, in caso di qualsiasi risultato di pareggio al 90' anche il match Napoli-Bologna si deciderà ai rigori.

Sono praticamente dieci anni che la Supercoppa non viene decisa dai penalty e in particolare dal 23 dicembre 2016, quando il Milan ebbe la meglio sulla Juventus a Doha, all'interno dello Stadio Jassim bin Hamad.

Due anni fa, invece, quando ancora erano previsti, la Supercoppa Italiana è stata decisa ai supplementari.