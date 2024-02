Napoli-Barcellona, i diffidati di Champions: chi rischia di saltare il ritorno in caso di ammonizione e regolamento

I diffdati di Napoli-Barcellona, se ammoniti salteranno il ritorno in Catalogna a marzo: la lista e come funziona il conteggio dei cartellini.

Dopo aver salutato Mazzarri ed essersi affidato a Calzona, nuovamente a Napoli dopo aver svolto il ruolo di vice di Sarri e collaboratore di Spalletti, la formazione partenopea scende subito in campo contro il Barcellona in quel dello Stadio Maradona.

Una partita fondamentale per salvare la stagione e provare ad avanzare in Europa, acquisendo fiducia così da tentare di raggiungere quarto o quinto posto anche in campionato.

Diversi giocatori rischiano di saltare Napoli-Barcellona in virtù del regolamento sulle ammonizioni, quali sono?